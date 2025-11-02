烏軍死守波東部重地 俄軍圍城壓力升高仍稱無封鎖
烏克蘭最高軍事指揮官今天表示，烏軍已向東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）部署特種部隊，當地正承受俄羅斯數千兵力的猛烈攻擊。
綜合法新社和路透社報導，波克羅夫斯克位在烏克蘭頓內茨克州（Donetsk），是烏軍後勤補給線上的關鍵樞紐，一年多來始終是俄羅斯軍方主要攻擊目標。
基輔當局本周稍早指出，數百名俄軍已滲入市區。根據美國研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）公布的戰場地圖，其餘俄軍則正以夾擊之勢逼近市郊。
若俄軍成功奪下波克羅夫斯克，將會是2024年初攻陷阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，在烏克蘭境內取得的最重大地面進展。
烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）於社群平台臉書（Facebook）發文表示：「我們守住了波克羅夫斯克。」貼文並說：「全面行動正在進行，要徹底殲滅並驅離敵軍。」
他補充說：「依我命令，特種部隊整合編組正於市區行動。」但未說明細節。
瑟爾斯基表示，波克羅夫斯克正承受「數千敵軍」的壓力，但否認俄軍已包圍這座後勤樞紐，稱「並未形成封鎖」。
他說：「我們正全力確保後勤運作。」
波克羅夫斯克戰前擁有6萬人口，如今則因戰火而幾乎淪為荒城。
目前俄軍占據烏克蘭1/5領土，包括2014年併吞的克里米亞半島（Crimean peninsula）。
