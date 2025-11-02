烏克蘭控俄軍違反條約 動用9M729飛彈

路透十月卅一日獨家報導，烏克蘭外長西比哈在聲明中指稱，俄軍近月動用曾促使美國總統川普第一任決定，讓美國退出管控核軍備「中程核飛彈條約」的9M729巡弋飛彈攻擊烏克蘭。這是基輔首次公開表示俄軍在俄烏戰場使用該型飛彈。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十月卅一日不願對此置評，請路透記者去問俄國國防部。

另一位烏克蘭高官對路透指稱，自八月以來，俄國對烏克蘭發射廿三枚9M729；二○二二年、即俄烏開戰的第一年發射兩枚。川普二○一九年以俄國早已部署9M729違約為由，讓美國退出該條約。

根據美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）「飛彈威脅」網站資料數據，9M729可搭載核彈頭或傳統彈頭，最大射程達二五○○公里。一位軍事消息人士說，俄軍十月五日發射的一枚9M729飛行逾一二○○公里後，落入烏克蘭境內。

西比哈說，俄國近月動用9M729襲烏，凸顯俄國總統普亭對美方及川普為俄烏終戰所做外交努力的蔑視。