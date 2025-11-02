CNN：五角大廈同意援烏戰斧飛彈 待川普決策

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十月卅一日引述三位美歐知情官員報導，五角大廈已同意向烏克蘭提供美製「戰斧」巡弋飛彈的計畫，評估不會對美軍現有庫存造成影響。但最終將由川普做出政治決策。

川普十月十七日在白宮與到訪的烏克蘭總統澤倫斯基共進工作午餐時說，不想將保衛美國的武器送出。而在這場「川澤會」前，美國參謀首長聯席會議已向白宮提交前述的評估報告。

兩位歐洲官員說，美軍前述的評估結果，原本令美國的歐洲盟邦為之一振，認為這下美國更沒藉口不援烏戰斧遠程飛彈。川普在前述的美烏峰會前幾天也說，美國握有「大量」戰斧，也許可以提供基輔。

因此在川普幾天後又突然改口稱，不想將戰斧給基輔後，美歐官員紛感意外。他當時在白宮與澤倫斯基共進工作午餐的開場白中表明，美國需要戰斧，接下來在閉門會談中也當面向澤倫斯基說，不會提供戰斧，至少目前不會。

而在川普改變心意的前一天，他和俄國總統普亭通話。普亭指出，戰斧可能打中莫斯科與聖彼得堡等俄國大城，但「並不會對俄烏戰場造成重大影響」，反而損害美俄關係。

五角大廈及白宮均尚未對該報導置評。

消息人士說，川普尚未完全排除提供烏克蘭戰斧的可能性，美國官員已擬定可在川普下令後就盡快交付的方案。但美軍仍在評估基輔如何訓練操作與部署戰斧的技術問題；烏克蘭要想有效使用這些飛彈，仍存在若干作戰層面的問題有待解決。

關鍵問題之一就是若美方提供戰斧，烏軍要怎麼順利發射？戰斧通常由水面艦或水下的潛艦發射，但俄烏鏖戰三年多來，烏克蘭海軍實力已大不如前，因此可能必須改為陸基發射。美國陸戰隊與陸軍已開發出陸基發射系統，可供烏軍使用。