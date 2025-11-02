烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次
烏克蘭安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Malyuk）指出，從2025年初迄今，烏國已經對俄羅斯石油設施發動近160次攻擊，逐漸削弱莫斯科當局用於軍事侵略的能源收入。
法新社報導，馬柳克昨天在會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示：「從今年初以來，已經成功對石油開採和煉油設施發動將近160次襲擊。」
馬柳克還說，俄羅斯加強石油設施周邊的防空之際，基輔當局也正在發展新的攻擊方法。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，期間烏方一直襲擊俄國能源基礎設施，而最近幾個月來，攻擊力道明顯增強。
烏克蘭針對石油設施的襲擊導致俄羅斯國內汽油價格飆升，並迫使俄國政府全面禁止燃料出口，儘管克里姆林宮淡化這些攻擊的影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言