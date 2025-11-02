烏克蘭安全局長：2025年迄今襲俄國石油設施逾百次

烏克蘭安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Malyuk）指出，從2025年初迄今，烏國已經對俄羅斯石油設施發動近160次攻擊，逐漸削弱莫斯科當局用於軍事侵略的能源收入。

法新社報導，馬柳克昨天在會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時表示：「從今年初以來，已經成功對石油開採和煉油設施發動將近160次襲擊。」

馬柳克還說，俄羅斯加強石油設施周邊的防空之際，基輔當局也正在發展新的攻擊方法。

俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經持續將近4年，期間烏方一直襲擊俄國能源基礎設施，而最近幾個月來，攻擊力道明顯增強。

烏克蘭針對石油設施的襲擊導致俄羅斯國內汽油價格飆升，並迫使俄國政府全面禁止燃料出口，儘管克里姆林宮淡化這些攻擊的影響。