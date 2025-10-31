聽新聞
英媒： 美喊停布達佩斯「雙普會」

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國金融時報十月卅一日引述幾位知情人士報導，美國取消原定在匈牙利布達佩斯舉行的美俄「雙普會」。

美俄外長在一次氣氛緊繃的通話後，美方決定取消潛在的美俄峰會。

日前美國總統川普俄羅斯總統普亭同意在布達佩斯會談，商討如何終結俄烏戰爭。但俄國外交部之後向美方遞交備忘錄，重申烏克蘭必須割讓領土給俄國、戰後基輔大幅削減兵力，基輔並承諾永遠不加入北約（ＮＡＴＯ）。

俄方在前述的備忘錄中，又一次強調這些條件旨在解決普亭一貫主張的俄烏戰爭爆發「根本肇因」。

原定十月舉行的布達佩斯雙普會在俄方堅持其相關要求後就被擱置，其中包含要求烏克蘭割更多領土，作為達成停火協議的前提。川普則支持烏克蘭總統澤倫斯基的依現有俄烏戰場戰線立即就地停火主張。

