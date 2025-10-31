俄羅斯出動9M729飛彈攻擊烏克蘭 基輔官方首度證實

烏克蘭外交部長西比哈指出，俄軍近月出動曾促使美國總統川普在第一次總統任期退出核子軍備控制條約的巡弋飛彈攻擊烏克蘭。這是基輔官方首次證實俄軍在戰場上使用9M729飛彈。

另一名烏克蘭高級官員告訴路透社，8月以來，俄羅斯對烏克蘭發射23枚9M729飛彈；2022年亦曾出現2次發射紀錄。俄羅斯國防部對此未立即回覆書面詢問。

川普2019年以俄國早已部署9M729巡弋飛彈違反條約為由，率美退出中程核飛彈條約（INF Treaty）。

根據美國戰略暨國際研究中心（CSIS）「飛彈威脅」（Missile Threat）網站資料，9M729可搭載核彈頭或傳統彈頭，最大射程達2500公里。一名軍事消息人士透露，俄軍10月5日發射的1枚9M729飛彈飛行超過1200公里後，落入烏克蘭境內。

西比哈（Andrii Sybiha）在書面聲明中指出：「俄羅斯近月動用中程核飛彈條約中禁止的9M729飛彈攻擊烏克蘭，顯示（俄羅斯總統）普丁（VladimirPutin）對美國及美國總統川普為終結戰爭所作外交努力的蔑視。」

西比哈告訴路透社，基輔支持川普提出的和平方案，並主張應對俄羅斯施加最大壓力，促使其結束戰事。他強調，提升烏克蘭長程打擊能力，有助迫使莫斯科停戰。

烏克蘭多次呼籲華府提供未列入中程核飛彈條約限制的長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，因該型飛彈當時僅能從海上發射。俄羅斯則警告此舉將造成「危險升級」。

西方軍事分析人士指出，在川普推動和談之際，俄羅斯動用9M729擴大長程攻擊軍火庫，除強化對烏克蘭的打擊能力外，也向歐洲釋放威懾信號。

智庫太平洋論壇（Pacific Forum）資深研究員奧伯克（William Alberque）指出：「我認為普丁試圖藉此升高談判的壓力。」他還說，9M729當初設計是為了打擊歐洲的目標。