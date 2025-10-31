一條麵包的戰線：烏東烘培工場內生命與希望一同出爐

清晨六點，空氣中瀰漫著酵母與麥粉混合的香氣。在烏克蘭東部戰區頓巴斯內，這間位於斯拉維揚斯克（Sloviansk）的工場早已不再只是生產麵包的場所，它是希望的據點，也是補給線的源頭。

烤箱轟隆作響，有工人將發酵完成的麵糰小心地送進高溫的工業烤箱，有工人迅速地將剛出爐的麵包封袋、裝箱。這些麵包不會出現在城市的貨架上，它們將以「聯合國世界糧食計畫」、其他志願團體、個人名義啟程，沿著顛簸的鄉道，送往德魯日基夫卡（Druzhkivka），還有那一個個貼近前線、卻被世界遺忘的村落 。

距離前線約10公里的村落，遠方傳來低沉的砲聲，65歲的阿拉（Alla）接過一袋袋由志工送來的麵包，口中不斷道謝。她說，現在整條村只剩下大約100人。孩子們早已被政府要求撤離，留下的多是老人與無處可去的成年人，與村內一家小商店。「這裏基本上是沒有工作，沒有人有錢，長者只剩津貼，有孩子的都沒有工作。」在上空常有俄軍無人機的危機，資源又拮据下，她低頭緊握著手上這普通不過的麵包。

每日三千條的希望

近三千條麵包，從這間工場出發，送往頓巴斯各處。對比戰場的規模，這個數字或許微不足道，56歲的老闆奧列赫（Oleh）向中央社記者說因為戰況緊張，前線變化激烈，一些昨天可到達的地方今天已淪陷於戰火。「昨天我們在諾沃塞利夫卡（Novoselyivka），那裡好像現在距離前線只有三、四公里……你知道這意味著什麼嗎？那是一個佈滿俄軍武器的地帶：多管火箭、FPV自殺無人機、戰機，隨機的導引炸彈。」

奧列赫戴著一副時髦的淺黃色太陽眼鏡，身穿綠上衣。他不是軍人，但他知道甚麼是戰爭，因為他曾在斷水的烏赫萊達爾（Vuhledar），目睹一群人接雨水為生；他也看過，在波克羅夫斯克（Pokrovsk，又稱紅軍城）教堂裡仍堅守崗位的神父與志工，在連續轟炸中依舊不肯離開。那是他堅持每天送麵包的理由。「我們希望把（盼望）帶到前線城市，就如我們開這麵包店時一名員工說：麵包的香氣，就如生命重臨。」

三度重建的烘焙廠

這間麵包工場，其實已是奧列赫第三次「重建」版本。

他第一次開店，是在2016年的馬林卡（Mariinka），那時2014年的頓巴斯戰事已延燒兩年，距離被俄軍佔領的頓內茨克市只有30公里。2022年全面入侵爆發後，馬林卡成為前線重災區，在當地的物流被癱瘓下，他和團隊選擇留守，不分晝夜工作，一週五天，分送麵包與水到還能到達的地方，也協助撤離平民。

直到有一天深夜，他接到員工電話：「奧列赫，一架俄羅斯戰機來了，正在轟炸我們，整個城市斷電了。」那時，馬林卡離前線僅剩600米。他明白，這一站的使命，已經結束。他沒有停下。轉往60公里外的波克羅夫斯克重新建立烘焙廠。但兩年後，這座城市也面臨同樣命運。

「你知道結束了。」奧列赫回憶自己離開波克羅夫斯克時，他當場哭了，儘管所有朋友都勸他不要再堅持。「心如刀割，因為那裡有人，有你一生投入的地方。」

奧列赫生於頓內茨克市，40年的人生都在那裡度過。他結婚、生女、買下第一棟房子，一切美好的回憶，都根植於那座城市。所以，對他來說，這場戰爭不是三年、五年，而是十一年，而曾三度搬遷的他，同樣理解為什麼有些人明知危險，仍不肯離開。

這是烏東的真實聲音

俄羅斯總統普丁曾多次表示，願以割讓頓巴斯作為其中之一的和談條件。奧列赫正是普丁口中「為保護被基輔政權迫壓的烏東人口而開戰」的居民之一，但他並無歸入俄國的意願。「他們（俄羅斯）已經在過去的11年，不斷說我們（烏克蘭）並非一個國家，我們不應存在。」他說已看到俄羅斯動用輿論、政治宣傳，如何的影響人心。

普丁口中的和平，奧列赫認為是去毀滅、屠殺的幌子。「我看到的是他們要證明自己可以控制一切的全球超級大國，可以蹂躪生命，就像蘇聯時代一樣。」

外界近日傳出，在美國總統川普主導下，俄烏談判再現曙光。對此，奧列赫坦言，他曾相信外交途徑是出路，但經歷蘇聯解體、俄羅斯以反恐怖份子為名，清勦車臣獨立運動的車臣戰爭、2014年就頓巴斯衝突停火而簽訂的明斯克協議破裂後，他對俄方誠意不再抱希望。

「我們為那個決定（相信俄羅斯和談）付出了代價，我們的人民、我們的士兵、我們的軍隊。」他說，若俄羅斯仍由普丁掌權、缺乏民主體制，烏克蘭唯有以武力自保。

如今，奧列赫每天在第三座遷移後的工場裡，監督麵包出爐、裝箱，將生命的重量裝箱，送上貨車。「只有團結的力量，才能讓正義戰勝邪惡。」