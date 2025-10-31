快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

川普、普亭不會面了？俄堅持烏割地惹怒美方 傳布達佩斯峰會遭取消

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在阿拉斯加峰會後召開聯合記者會。路透
美國總統川普和俄羅斯總統普亭8月在阿拉斯加峰會後召開聯合記者會。路透

英國金融時報報導，由於俄羅斯烏克蘭議題上採取強硬立場，美國總統川普和俄羅斯總統普亭原定在匈牙利首都布達佩斯舉行的峰會取消。

金融時報引述熟悉相關情況的人士說法，指出這項決定是在美俄兩國外交官進行了一次氣氛緊張的通話後做出的。然而，路透無法立即核實金融時報的報導。美國白宮沒有立即回應置評請求，俄羅斯官員也暫未對此事發表評論。

由於俄方堅持在烏克蘭議題上的要求，包括以烏克蘭放棄更多領土作為停火條件，原定於本月舉行的布達佩斯峰會因此擱置。

川普支持烏克蘭呼籲以目前戰線為基礎停火。

金融時報指出，川普和普亭同意在布達佩斯會面討論如何結束烏克蘭戰爭的幾天後，俄國外交部對華府發出一份備忘錄，強調了同樣的要求，以處理普亭所說他入侵烏克蘭的「根本原因」，要求包括領土讓步、大幅裁減烏克蘭武裝部隊及保證烏克蘭永遠不會加入北約（NATO）。

金融時報補充，美國國務卿魯比歐和俄國外交部長拉夫洛夫通話後，美方取消了布達佩斯峰會。魯比歐在通話結束後向川普表示，俄方沒有協商意願。

烏克蘭總統澤倫斯基本月表示，儘管烏克蘭願意進行和談，但不會按俄方要求首先從更多領土撤回駐軍。

