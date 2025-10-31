金融時報：普亭、川普布達佩斯峰會取消

快訊

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導
圖為美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）今年8月15日在阿拉斯加舉行峰會。路透資料照片
圖為美國總統川普（右）和俄羅斯總統普亭（左）今年8月15日在阿拉斯加舉行峰會。路透資料照片

路透社引述倫敦「金融時報」報導，俄羅斯烏克蘭問題上堅持強硬立場之後，美國已取消原定於布達佩斯舉行的美俄峰會。

金融時報（Financial Times）今天援引知情人士的消息指出，在美俄兩國外交首長進行一次氣氛緊張的通話之後，美方決定取消這場峰會。

幾天前，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同意在匈牙利首都布達佩斯會晤，討論如何結束俄烏戰爭。不過，俄羅斯外交部其後向華盛頓遞交了一份備忘錄，重申相同要求，稱這些條件是為了解決普亭所謂進軍烏克蘭的「根本原因」。這些要求包括：烏克蘭割讓部分領土、大幅削減軍力，並提供永不加入北約（NATO）的保證。

報導指出，原定本月舉行的布達佩斯峰會在莫斯科堅持其一系列要求後被擱置，其中包括要求烏克蘭割讓更多領土，作為達成停火協議的前提。

川普則支持烏克蘭提出的「依照現有戰線立即停火」的訴求。

金融時報進一步指出，在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）通話後，美方決定取消峰會。據報導，盧比歐在通話後向川普表示，莫斯科毫無談判意願。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月則表示，烏克蘭已準備好進行和平談判，但不會照莫斯科的要求，事先從更多領土撤軍。

路透社目前無法立即核實金融時報的報導內容。白宮方面暫未回覆置評請求，而俄羅斯政府官員目前也無法取得聯繫、無從得知其回應。

普丁是獨裁者嗎？俄羅斯「民主選舉」弔詭的威權政治

現年73歲的俄羅斯總統普丁，最近一次選舉是去年2024年3月17日，以88%創紀錄的得票，毫無懸念地連任第5任期，任期時間6年，也就是會擔任總統直到2030年。

烏克蘭學者分析中美關係回暖 對莫斯科是大災難

川習會剛結束，雙方談及俄烏戰事，但未具體公布細節，烏克蘭內部解讀不同。有人認為，中美於稀土協議及調降關稅達成共識，意味雙...

羅馬尼亞證實：美關注邊境、印太 將縮減北約東翼駐軍

羅馬尼亞國防部29日表示，羅馬尼亞及其他北大西洋公約組織（NATO）盟國已接獲美國通知，美方計畫縮減駐紮在歐洲東側的美軍...

川普揚言重啟核試針對俄國？普亭近日測試「新核武」可攻美西岸

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平30日在南韓釜山舉行全球矚目的川習會前夕，突然在真實社群發文，揚言將重啟已中止超過3...

日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

日媒引述消息人士披露，日本首相高市早苗在本週稍早召開的美日領袖會談中告知美國總統川普，日本目前有意繼續從俄羅斯進口液化天...

