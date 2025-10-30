日媒：高市告知川普　日本將繼續進口俄國天然氣

日媒引述消息人士披露，日本首相高市早苗在本週稍早召開的美日領袖會談中告知美國總統川普，日本目前有意繼續從俄羅斯進口液化天然氣（LNG）。

川普（Donald Trump）本月27日起訪問日本3天，並在本月28日與剛上任的高市首度舉行美日領袖會談。

共同社報導，美國為了加強對俄國經濟制裁，先前要求日本停止進口俄國能源。

然而，日本政府消息人士透露，高市似乎在這場會談告訴美方，日本若停止進口俄國天然氣，恐衝擊日本國內供電，有必要繼續採購俄國能源。

報導指出，有批評人士認為，日本購買俄國天然氣是在資助俄羅斯持續侵略烏克蘭。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本月15日曾向日方表示，「期待（日本）停止輸入俄羅斯能源」。而歐洲聯盟（EU）預計在明年底前，全面停止進口俄國液化天然氣。

東京瓦斯公司是俄國天然氣的買主之一，東京瓦斯公司社長笹山晉一昨天在記者會表示，「我不認為目前的供應會有問題」，並透露目前仍能繼續進口。

日本2024年進口的液化天然氣之中，俄國產占8.6%，主要用於火力發電與都市瓦斯等。而日本進口的俄國天然氣，全部透過俄國遠東地區庫頁島近海的石油與天然氣事業薩哈林2號（Sakhalin-2）輸入。

俄國2022年揮軍烏克蘭後，歐洲大型石油公司殼牌集團（Shell plc）決定從薩哈林2號撤資，即便如此，目前仍有日本的公司持有薩哈林2號的股份。