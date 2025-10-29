烏軍苦守東部大城波克羅夫斯克 俄增兵包圍戰事告急

烏克蘭軍方及開源情報分析人士今天表示，烏克蘭部隊正艱難抵禦俄羅斯對烏東大城波克羅夫斯克（Pokrovsk）日益激烈的攻勢。

路透社報導，莫斯科軍隊經過一年多的消耗性推進，近幾週逐步逼近這處重要的後勤樞紐。基輔當局指出，這些推進對俄方造成了極為慘重的人員損失。

根據烏克蘭第七軍團發布的聲明，俄軍已動員約1萬1000兵力，企圖包圍波克羅夫斯克周邊地區。

聲明指出，敵方部隊已有一部分滲透進城，正試圖向北及西北方向推進。

本週稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，目前約有200名俄軍分布在城市各處。他強調，若波克羅夫斯克失守，對莫斯科而言將是戰場上取得優勢的關鍵象徵。

如果克里姆林宮同時攻下波克羅夫斯克及其東北方的康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka），將為俄軍提供進攻頓內茨克（Donetsk）境內僅存兩座烏方控制主要城市的跳板。

同時，烏克蘭開源情資團體DeepState指出，俄軍透過步兵埋伏及無人機攻擊，已經切斷通往鄰近城市米爾諾赫拉德（Myrnohrad）的軍事補給線。

DeepState警告，烏軍若要阻止更多敵軍滲透波克羅夫斯克，必須投入一個旅級部隊，而不是規模較小的單位。

該團體表示：「波克羅夫斯克局勢已瀕臨危急，並持續惡化到可能來不及挽救的地步。」

此外，DeepState也發布據稱為烏軍摧毀曾短暫被高舉在城門上的俄軍國旗的畫面。

路透並無法獨立查證這些戰場報導內容。

俄羅斯近日在美國主導的外交斡旋陷入僵局之際，加大戰場攻勢。這場戰爭如今已進入第四年。

克里姆林宮屢次堅稱，烏克蘭必須放棄整個頓巴斯（Donbas）地區——波克羅夫斯克即位於其中——才能進行任何和平談判，但基輔方面拒絕此一要求。

澤倫斯基27日接受媒體採訪時指出，俄羅斯耗費一年之力企圖拿下波克羅夫斯克，足見其無法以武力征服該區其餘地帶。

他說：「正因為我們守住波克羅夫斯克，而他們又持續延宕其軍事行動計畫，這就向世人證明了他們說謊。」