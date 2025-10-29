羅馬尼亞證實：美國將自北約東翼撤離部分駐軍

羅馬尼亞國防部今天表示，羅馬尼亞及其他北大西洋公約組織（NATO）盟國已接獲美國通知，美方計劃縮減駐紮在歐洲東側的美軍規模，包括原定部署於羅馬尼亞柯格尼查努（Mihail Kogalniceanu）空軍基地的美軍士兵。

路透社報導，川普政府此前已告知美國在歐洲的盟邦，隨著美國將更加關注自身邊境與印太地區，諸國需對自身安全承擔更多責任。

國防部指出：「美方決定終止現階段於數個北約國家內駐紮部隊的輪調。」國防部表示，考量到美國政策重點的調整，這一決策早有預期。不過，約1000名美軍仍會繼續駐紮在羅馬尼亞。

國防部也說：「此決策同時考量到北約已強化其在東側的部署與行動，使美國得以調整其在該區的軍事態勢。」但未具體說明將撤出的美軍人數。

北約方面暫無立即回應。

儘管俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，令北約東側各國對美軍縮減駐紮產生疑慮，川普上月曾表示，華府可能增加在波蘭的美軍人數。