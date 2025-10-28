澤倫斯基稱準備好和談 籲川普施壓大陸減少對俄支持

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭已準備好進行和談，但不會如俄羅斯要求，先將烏軍撤出更多領土。他並呼籲美國總統川普對中國國家主席習近平施壓，要中國減少對俄國的支持。

路透社報導，根據今天公布的談話內容，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對記者表示，除了俄羅斯本土及其親密盟友白俄羅斯的領土外，其他地點都歡迎舉行會談。

川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）原訂本月在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫已遭擱置。俄方堅持既定要求，包括要烏克蘭讓渡更多領土作為停火條件；川普則支持烏方的要求，亦即以現有前線立即停火。

澤倫斯基說：「很明確，我們只會以當前我們所處的位置為基礎來推動外交。我們不會退讓，也不會拋棄國土的任何一部分。」

「而且一項重要成果是美方終於公開釋出這個訊號：川普總統提出這樣的訊息。」

澤倫斯基也表示，自己樂意出席包括在匈牙利舉行的會談，儘管他對匈牙利總理奧班（Viktor Orban）有些立場持保留態度，稱奧班「擋下給烏克蘭的一切」。澤倫斯基也強調不要在俄羅斯和白俄會談。

他同時呼籲美國國會對俄羅斯通過更嚴厲的限制措施，在此之前，川普已對俄羅斯兩大石油企業實施制裁。

澤倫斯基並指出，烏克蘭未來還需要歐洲盟友提供2至3年的穩定資金援助。

另據法新社報導，澤倫斯基也對記者坦言，俄軍已在烏國東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）站穩腳步，這座城市是俄國一年多來一直試圖奪取的目標。

他並呼籲川普本週稍晚與習近平會面時施壓習近平，要求中國減少對俄羅斯的支持。

川普與習近平將於30日進行2019年以來首次面對面會談，受到各方關注。