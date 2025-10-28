匈牙利擬找捷克斯洛伐克 歐盟內組反烏聯盟
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的核心政治幕僚透露，匈牙利正尋求與捷克、斯洛伐克聯手，在歐盟內組一個反烏聯盟。
俄羅斯2022年2月底入侵烏克蘭，戰事延燒2年8個月仍不見罷兵跡象，美國今年在總統川普重新上台後明顯降低援烏力道，歐洲儘管口頭仍力挺烏克蘭抗俄，但經年累月的軍、經援烏也讓各國漸感吃不消。
奧班核心政治幕僚與親密盟友巴拉茲．奧班（Balazs Orban，與總理無親屬關係）告訴政治新聞網POLITICO，奧班希望能與捷克右翼民粹政黨領袖、近期贏得國會選舉的巴比斯（Andrej Babis）、斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）結盟，在歐盟領袖峰會前統一立場。
當被問及「反烏聯盟」是否可能在歐盟最高決策機構的歐盟理事會（European Council）內形成一個政治集團時，巴拉茲．奧班說：「我認為這個聯盟會出現，形勢會越來越明顯。」
他舉2015年歐盟內一個4國反移民的維西格勒集團（Visegrad 4）為例，認為能比照成立反烏聯盟。
當年匈牙利、捷克、斯洛伐克與波蘭組成的維西格勒集團，主張反同/強化傳統家庭價值，以及強化歐盟外部邊界、反對在成員國間強制分配移民的計畫，立場與西歐相左。不過在俄烏戰爭立場上，目前波蘭大力挺烏，與匈牙利、斯洛伐克態度迥異。
巴拉茲．奧班說：「在移民危機期間，我們的合作非常有效，正是這樣我們才能共同抵禦危機。」
POLITICO認為，儘管正式的反烏政治聯盟尚未成形，但這種結合可能會嚴重阻礙歐盟對烏克蘭在財政與軍事上的支援。
