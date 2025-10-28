聯合國：俄無人機攻擊烏平民 涉危害人道罪

聯合國成立的調查委員會今天指出，俄羅斯持續以無人機攻擊平民、迫使民眾逃離烏克蘭控制區的作為，構成危害人道罪。報告並認定，俄軍在札波羅熱驅離、轉移平民的行為屬戰爭罪。

法新社報導，聯合國「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」（Independent International Commission of Inquiryon Ukraine）發布報告指出，「俄羅斯當局系統性地協調各項行動，將烏克蘭平民驅離其居住地，手段包括無人機攻擊，以及驅逐和轉移等。」

「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」是聯合國人權理事會（UNHRC）於2022年2月俄國全面入侵烏克蘭後不久設立。他們發現，俄羅斯「在更大範圍內犯下違反人道罪中的謀殺罪行」，規模超出先前掌握的程度。

● 無人機攻擊擴大至300公里區域

今年5月時，調查委員會認定，俄羅斯數月來以短程無人機攻擊赫松（Kherson）第聶伯河（DniproRiver）右岸100公里長地帶的平民，構成危害人道罪中的謀殺行為。

5個月後，最新報告將上述結論的範圍擴大至橫跨赫松、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）與尼古拉耶夫（Mykolaiv）3州、長達300公里的烏方控制區。

調查委員會如今進一步認定，這些攻擊「是驅離平民出境的協調政策之一，構成危害人道罪中的強制遷移人口」。

最新報告指出：「1年多來，俄軍針對大範圍的民用目標發動無人機攻擊，包括個人、住屋或建物、人道物資分發點及關鍵能源設施等。」這些攻擊已「迫使數千人逃離家園」。

報告說，俄軍在統一指揮下「蓄意攻擊平民與民用設施，造成傷害與破壞」，甚至攻擊第一線救援人員，包括救護人員與消防隊，有時還多次攻擊這些標示明確的車輛。

● 札波羅熱驅離行動涉戰爭罪

這份提交給紐約聯合國總部的報告同時指出，俄羅斯試圖將其占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區平民驅離，已構成「戰爭罪中的驅逐與轉移」。

報告提到，平民在被驅逐前常遭逮捕、拘留及暴力對待，有時甚至遭受酷刑；其個人文件與財產也遭沒收。

這份報告指出，2022與2023年間，俄方曾將成年平民轉移烏克蘭控制區的情形，「作為涉嫌從事反俄活動的懲罰手段」。這些人被迫徒步行走10至15公里，穿越「極度危險的戰區」才能抵達烏軍陣地。

自2024年起，俄方又將部分平民經由俄羅斯轉送至喬治亞，並發出「驅逐令」，禁止他們在20到40年內重返俄國。

這個獨立調查委員會指出，為撰寫報告，共訪談226名受害者、證人及相關人士，並審查超過500部與本案有關的公開影像，並對其中近半數進行地理位置核查。

調查委員會先前已表示，俄羅斯將烏國孩童強行移送至其控制區域，構成戰爭罪與可能的危害人道罪。

莫斯科當局不承認「烏克蘭問題獨立國際調查委員會」，也未回應這個委員會的入境、資訊及會晤要求。