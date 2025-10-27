烏克蘭戰爭持續 克宮：普亭將接見北韓外長崔善姬

俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）發言人表示，總統普亭將於今天稍晚在克里姆林宮接見北韓外長崔善姬。隨著烏克蘭戰爭持續，俄羅斯與北韓的軍事與政治關係正日益深化。

法新社報導，崔善姬稍早在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談時，讚揚平壤與莫斯科之間「精神上的契合」。

普亭（Vladimir Putin）與北韓領導人金正恩去年簽署一項共同防禦協定，而平壤則派出數以千計官兵協助俄軍在俄國西部庫斯克州（Kursk）抵禦烏克蘭軍隊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭將接見崔善姬。但他並未透露兩人將討論的具體內容。

這次訪問是兩國近期一連串外交互動中的最新一環。就在數天前，北韓領導人金正恩才剛承諾要進一步推進與莫斯科的軍事關係。