快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

俄夜間擊落28架烏克蘭無人機 莫斯科2座機場暫關閉

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導

俄羅斯當局今天表示，俄國防空系統連夜啟動，攔截烏克蘭對莫斯科的多次攻擊，莫斯科市4座機場有兩座暫時關閉。

俄首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram表示，在莫斯科時間昨晚近10時（格林威治標準時間19時）開始，俄國防衛部隊在5小時內擊落28架無人機。

俄羅斯聯邦航空運輸局 （Rosaviatsiya）指出，為了飛航安全起見，大型的杜莫迪多沃（Domodedovo）機場以及規模較小的茹科夫斯基（Zhukovsky）機場，自當地時間今天凌晨1時40分（格林威治標準時間昨天22時40分）起關閉。

路透社報導，目前尚未有損害消息傳出。除非涉及平民設施，否則俄羅斯很少公開烏克蘭攻擊俄境所造成損害的完整情況。

烏克蘭方面目前尚未立即回應。基輔已表示，他們攻擊行動目的，在摧毀俄對烏戰爭所需的關鍵基礎設施。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

衝機場抓人…羅浮宮31.7億元劫案 傳2嫌落網

無人機族群 法人看好

國防標案帶動…軍用無人機有望加速發展 法人看好6檔

桃機招考消防人員體測 考生：工作穩定性高

相關新聞

俄羅斯成功試射新型核動力巡弋飛彈 普亭：全球獨一無二、無可匹敵

俄羅斯總統普亭26日指稱，俄方已成功試射核動力巡弋飛彈9M370「海燕」（Burevestnik），並將著手推進該型飛彈的部署作業...

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

一名美國官員及另一位知情人士透露，假使俄羅斯總統普亭持續拖延結束俄烏戰爭，美國總統川普政府已準備好對俄國經濟關鍵領域實施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。