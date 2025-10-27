俄夜間擊落28架烏克蘭無人機 莫斯科2座機場暫關閉

俄羅斯當局今天表示，俄國防空系統連夜啟動，攔截烏克蘭對莫斯科的多次攻擊，莫斯科市4座機場有兩座暫時關閉。

俄首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram表示，在莫斯科時間昨晚近10時（格林威治標準時間19時）開始，俄國防衛部隊在5小時內擊落28架無人機。

俄羅斯聯邦航空運輸局 （Rosaviatsiya）指出，為了飛航安全起見，大型的杜莫迪多沃（Domodedovo）機場以及規模較小的茹科夫斯基（Zhukovsky）機場，自當地時間今天凌晨1時40分（格林威治標準時間昨天22時40分）起關閉。

路透社報導，目前尚未有損害消息傳出。除非涉及平民設施，否則俄羅斯很少公開烏克蘭攻擊俄境所造成損害的完整情況。

烏克蘭方面目前尚未立即回應。基輔已表示，他們攻擊行動目的，在摧毀俄對烏戰爭所需的關鍵基礎設施。