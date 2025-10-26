俄羅斯成功試射新型核動力巡弋飛彈 普亭：全球獨一無二、無可匹敵
俄羅斯總統普亭26日指稱，俄方已成功試射核動力巡弋飛彈9M370「海燕」（Burevestnik），並將著手推進該型飛彈的部署作業。
俄國參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）26日向普亭報告，俄國武裝部隊已成功測試可搭載核彈頭的新型核動力巡弋飛彈海燕；21日試射時，它飛行達1.4萬公里，滯空約達15小時。格拉西莫夫強調，這些參數可不是海燕的極限。
北約（NATO）給海燕取的代號則為SSC-X-9 Skyfall。
穿迷彩服聽取格拉西莫夫報告的普亭指稱，這是全球其他國家都沒有的獨特武器。
美聯社等外媒26日報導，外界至今對海燕的能耐知之甚微，西方國家專家仍對它持懷疑態度，尤其它所用的核動力發動機可能性恐存在很大問題。
