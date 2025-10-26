俄軍夜襲基輔釀3死31傷 澤倫斯基籲加強制裁
俄羅斯軍方無人機夜襲烏克蘭首都基輔，造成3死、31傷，傷者中有6名孩童。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天呼籲對俄羅斯及其盟友實施更嚴厲制裁。
基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram發文表示，這次攻擊摧毀了兩棟高層公寓大樓。
他指出，俄軍空中武器遭擊落後，殘骸掉落在基輔代斯納區（Desnianskyi）一棟9層公寓大樓引發火災，數層樓遭火舌吞噬。
澤倫斯基則在Telegram發文指稱，俄羅斯每次攻擊都意圖對民眾日常生活造成最大損害。需要對俄羅斯及其所有支持者加徵關稅及擴大制裁。
