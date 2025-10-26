俄軍夜襲基輔釀3死31傷 澤倫斯基籲加強制裁

快訊

中央社／ 基輔26日綜合外電報導

俄羅斯軍方無人機夜襲烏克蘭首都基輔，造成3死、31傷，傷者中有6名孩童。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天呼籲對俄羅斯及其盟友實施更嚴厲制裁。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram發文表示，這次攻擊摧毀了兩棟高層公寓大樓。

他指出，俄軍空中武器遭擊落後，殘骸掉落在基輔代斯納區（Desnianskyi）一棟9層公寓大樓引發火災，數層樓遭火舌吞噬。

澤倫斯基則在Telegram發文指稱，俄羅斯每次攻擊都意圖對民眾日常生活造成最大損害。需要對俄羅斯及其所有支持者加徵關稅及擴大制裁。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

一名美國官員及另一位知情人士透露，假使俄羅斯總統普亭持續拖延結束俄烏戰爭，美國總統川普政府已準備好對俄國經濟關鍵領域實施...

美制裁俄羅斯油企 普亭：不會向施壓屈服

美國廿二日宣布制裁俄羅斯兩大石油公司，但俄國總統普亭廿三日態度強硬表示，絕不屈服於美國或任何其他外國的施壓。他揚言，將對...

美強硬手段逼和談 CNN：普亭慣用策略到頭了

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，對川普主政下的白宮，克里姆林宮最愛用的策略就是藉由釋放談判訊號與經濟誘因，拖延美...

