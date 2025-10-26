俄羅斯無人機夜襲基輔 釀3死數十傷

烏克蘭首都基輔市長今天表示，一場俄羅斯夜間無人機攻擊造成3人喪生、數十人受傷。

基輔軍事行政當局負責人稍早指出，當時「有數架俄羅斯無人機在市區上空活動」，並警告民眾「留在避難所內」。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）稍後在通訊軟體Telegram上表示，「根據初步資料，3人死亡、27人受傷」，其中包括6名兒童。

他說，無人機殘骸墜落在東北部戴斯尼揚斯基區（Desnyansky）一棟9層樓住宅，引發多層公寓起火；殘骸還損毀同區另一棟9層樓建築，救援人員在現場救出5人。