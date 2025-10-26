美官員：若普亭遲不停戰 川普政府準備祭新制裁

一名美國官員及另一位知情人士透露，假使俄羅斯總統普亭持續拖延結束俄烏戰爭，美國總統川普政府已準備好對俄國經濟關鍵領域實施額外制裁。

路透社報導，美國官員也已向歐洲盟友表示，支持歐洲聯盟動用遭凍結的俄羅斯資產，採購美國武器支援基輔當局。

兩名美國官員透露，美國國內也已開始討論，是否能將在美國境內持有的俄羅斯資產用來支援烏克蘭戰事。

目前尚不清楚華府是否會立即採取這些行動，但這顯示川普22日對俄羅斯實施自今年1月上任以來的首次制裁後，美國政府內部已有完善的手段來進一步施壓。

川普（Donald Trump）積極扮演全球和事佬的角色，但他坦言，要讓俄羅斯結束逾3年來對鄰國烏克蘭的戰爭，比他原先預期困難許多。

8月與普亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加的會晤未能有所進展。川普今天在杜哈（Doha）告訴記者，除非有望達成和平協議，否則他不會再與普亭會面。川普說：「我不想浪費我的時間。」

一名美國官員及另一名知情人士指出，美國準備中的新一輪制裁，將鎖定俄羅斯銀行業及其石油銷售基礎設施。