俄貝爾哥羅德州稱水壩遭烏克蘭攻擊受損 籲居民撤離

中央社／ 莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯西部與烏克蘭接讓的貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫今天表示，烏克蘭攻擊當地1座水庫，已造成壩體受損，呼籲部分居民暫時撤離家園。

路透社報導，葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在社群媒體平台Telegram發文表示，這座水壩若遭到反覆攻擊，可能出現洪水，因此建議舍別基諾（Shebekino）和貝茲柳多夫卡（Bezlyudovka）這2個邊境聚落的部分地區居民離家前往暫時安置地點。

烏克蘭尚未就這項消息發表評論。

貝爾哥羅德州與烏克蘭東部的哈爾科夫州（Kharkiv）毗鄰。自從俄烏兩國2022年全面開戰以來，貝爾哥羅德州多次遭到烏軍攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

