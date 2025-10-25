俄軍空襲烏克蘭首都基輔等地區 造成4死20傷

快訊

中央社／ 基輔25日綜合外電報導

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯軍隊於夜間發動無人機和飛彈攻勢，導致烏國首都基輔與其他地區共有4人喪命、20人受傷。

法新社報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已經進入第4個冬季，基輔當局的西方盟邦正加強施壓俄國。

烏克蘭內政部在社群媒體發文寫道，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的市鎮彼得羅巴甫利夫斯卡（Petropavlivska）稍早遭到飛彈襲擊，造成1死1傷。

烏克蘭內政部提到，第聶伯羅彼得羅夫斯克州還有1名婦女殞命、7人受傷。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也說道，俄軍同樣襲擊基輔，導致2人喪生、12人受傷。

烏克蘭空軍指出，俄國發射9枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈並出動62架攻擊無人機，烏軍則擊落4枚彈道飛彈及50架無人機。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

