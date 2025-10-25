普亭特使訪美 稱接近談妥結束俄烏戰爭方案

快訊

中央社／ 華盛頓/莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（KirillDmitriev）今天表示，他相信俄國、美國、烏克蘭已經接近達成一項外交解決方案，以結束俄烏戰爭

路透社報導，德米崔耶夫24日證實，他正在美國進行一場計劃已久的會面，並稱此事證明美俄對話仍在持續。

他抵達華府與數名美方官員舉行會談後，告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國總統川普（DonaldTrump）與普亭（Vladimir Putin）的會談並未被取消，就如同川普所述，兩名領袖日後有可能會晤。

原定於本週稍早舉行的美俄峰會已被擱置，原因是俄羅斯拒絕立即停火，這也替談判前景蒙上陰影。川普已宣布，他取消這場預計在匈牙利首都布達佩斯舉行的峰會，理由是推動終結戰爭的外交努力缺乏進展，且認為時間點不適合。

不過，德米崔耶夫今天表示，「我相信俄羅斯與美國以及烏克蘭，實際上已經相當接近達成一項外交解決方案」。他並未透露具體細節。

多個歐洲國家正在與烏克蘭合作，提出一項以現有戰線為基礎的停火新提案，主要整合已被討論的構想，同時努力確保美國繼續扮演核心角色。

德米崔耶夫也表示，「（烏克蘭的）澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）總統已承認（停火）涉及戰鬥線，是一大進展…你知道，他先前主張俄羅斯應該全部撤軍，因此實際上，我認為我們算是接近達成一項可行的外交方案」。

俄羅斯在2022年2月大規模入侵烏克蘭。

川普上週宣布他計劃與普亭在匈牙利會面，並試圖結束俄烏戰爭，但普亭不願考慮讓步。俄羅斯長期以來要求烏克蘭在任何停火前，要先同意割讓更多領土。

而德米崔耶夫這次訪美的時間點也正逢美國宣布新一輪制裁，鎖定俄國前兩大石油企業，以向普亭施壓，盼結束俄烏戰爭。

德米崔耶夫稍早告訴路透社，「俄美將持續對話，但前提當然是俄羅斯的利益必須被考量並受到尊重。」

他也預測美國的石油制裁將會適得其反，「這只會導致美國加油站的汽油價格更昂貴。」

