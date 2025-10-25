普亭特使訪美會官員 稱美俄對話仍持續進行

俄羅斯總統普亭的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天證實，他正在美國進行一場計劃已久的會面，並稱此事證明美俄對話仍在持續。

德米崔耶夫告訴路透社：「我的這次會面是早就計劃好的，儘管最近出現一些不友善的舉動，美方並未取消。我們將繼續對話。」

美國總統川普本週對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁，以向克里姆林宮領袖普亭（Vladimir Putin）施壓，要求結束俄烏戰爭。

川普上週曾與普亭通話，並表示計劃很快與普亭會面，但川普後來取消了這場峰會，稱可以擇日再舉行。

德米崔耶夫說：「俄美將持續對話，但前提當然是俄羅斯的利益必須被考量並受到尊重。」

他拒絕透露會面人士的身分，並預測美國的石油制裁將會適得其反。

德米崔耶夫表示：「這只會導致美國加油站的汽油價格更高。」

美國有線電視新聞網（CNN）今天稍早引述知情人士說法報導，德米崔耶夫預計將會見川普政府官員，「以持續討論美俄關係」。

Axios新聞網報導，德米崔耶夫明天將在邁阿密會見川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）。俄羅斯國營塔斯社（TASS）則引述德米崔耶夫的說法，稱他還會與其他未透露姓名的人士會面。