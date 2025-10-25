普亭特使訪美會官員 稱美俄對話仍持續進行

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯總統普亭的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天證實，他正在美國進行一場計劃已久的會面，並稱此事證明美俄對話仍在持續。

德米崔耶夫告訴路透社：「我的這次會面是早就計劃好的，儘管最近出現一些不友善的舉動，美方並未取消。我們將繼續對話。」

美國總統川普本週對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁，以向克里姆林宮領袖普亭（Vladimir Putin）施壓，要求結束俄烏戰爭

川普上週曾與普亭通話，並表示計劃很快與普亭會面，但川普後來取消了這場峰會，稱可以擇日再舉行。

德米崔耶夫說：「俄美將持續對話，但前提當然是俄羅斯的利益必須被考量並受到尊重。」

他拒絕透露會面人士的身分，並預測美國的石油制裁將會適得其反。

德米崔耶夫表示：「這只會導致美國加油站的汽油價格更高。」

美國有線電視新聞網（CNN）今天稍早引述知情人士說法報導，德米崔耶夫預計將會見川普政府官員，「以持續討論美俄關係」。

Axios新聞網報導，德米崔耶夫明天將在邁阿密會見川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）。俄羅斯國營塔斯社（TASS）則引述德米崔耶夫的說法，稱他還會與其他未透露姓名的人士會面。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 普亭

延伸閱讀

一支雷根關稅廣告引發新風暴…川普大怒 終止對加貿易談判

宣布在南韓APEC峰會期間會談 白宮：川習下周四會面

川習會將登場 華府對中鷹派憂心：川普恐對台灣議題讓步

看美中領導人月底南韓會面 彭博：川習會難達成全面協議

相關新聞

美制裁俄羅斯油企 普亭：不會向施壓屈服

美國廿二日宣布制裁俄羅斯兩大石油公司，但俄國總統普亭廿三日態度強硬表示，絕不屈服於美國或任何其他外國的施壓。他揚言，將對...

美強硬手段逼和談 CNN：普亭慣用策略到頭了

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，對川普主政下的白宮，克里姆林宮最愛用的策略就是藉由釋放談判訊號與經濟誘因，拖延美...

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

美國總統川普22日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展；美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石...

英國主持志願者聯盟會議 宣布飛彈供烏時程提前

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天將在倫敦登場，預計逾20位領袖與會，英國首相施凱爾將宣布，供應烏克蘭的輕型多功能飛彈...

普亭：絕不屈服美國壓力 長程飛彈攻擊將強烈回應

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科絕不屈服於美國或任何其他外國壓力。

雙普會取消 美制裁俄兩大油企

美國總統川普廿二日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展。美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。