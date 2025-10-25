聽新聞
0:00 / 0:00

美強硬手段逼和談 CNN：普亭慣用策略到頭了

聯合報／ 編譯梁采蘩茅毅／綜合報導
莫斯科一座辦公大樓門口的「俄羅斯石油公司」招牌，這家公司已遭美國制裁。法新社
莫斯科一座辦公大樓門口的「俄羅斯石油公司」招牌，這家公司已遭美國制裁。法新社

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，對川普主政下的白宮，克里姆林宮最愛用的策略就是藉由釋放談判訊號與經濟誘因，拖延美方施壓的手法，似乎已走到盡頭。

這也許是外界長期呼籲的轉折點，即川普政府終於採取更強硬的新戰略，運用美國手中龐大籌碼，迫使俄羅斯總統普亭在他的俄烏戰爭目標上讓步。

克宮也許原本已相信，川普沒足夠膽識真正施壓莫斯科，畢竟普亭才剛在通話中說服川普撤回他原先揚言向基輔提供「戰斧」飛彈的計畫。現在美國財政部對俄國兩大油企祭出的新制裁，可能使普亭重新評估其美國對手。

除非在俄烏終戰進程上取得實質進展，否則匈牙利布達佩斯「雙普會」將不會恢復舉行。美國財政部甚至暗示，美方可能推出更嚴厲制裁，以進一步施壓克宮盡快展開和談。

這也許代表川普在對俄政策上邁向新階段的開端，如同批評人士長期呼籲他利用美國的籌碼，對俄國採取更強硬的立場，以迫使普亭做出讓步。

然而在經歷川普回任九個月的政治雲霄飛車後，歐盟和俄烏的觀察家幾乎均不懷疑，鑒於川普的善變，接下來哪次時機精準且語氣友好的普亭通話，隨時可能使這一切又一次翻轉。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 美國 普亭 川普 雙普會

延伸閱讀

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

助川普家族拓展事業 幣安趙長鵬獲川特赦

川習會聚焦美國內政？ 川普：優先討論芬太尼

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

相關新聞

美制裁俄羅斯油企 普亭：不會向施壓屈服

美國廿二日宣布制裁俄羅斯兩大石油公司，但俄國總統普亭廿三日態度強硬表示，絕不屈服於美國或任何其他外國的施壓。他揚言，將對...

美強硬手段逼和談 CNN：普亭慣用策略到頭了

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，對川普主政下的白宮，克里姆林宮最愛用的策略就是藉由釋放談判訊號與經濟誘因，拖延美...

雙普會取消 美制裁俄2大石油巨頭 普亭嗆「絕不屈服」

美國總統川普22日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展；美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石...

英國主持志願者聯盟會議 宣布飛彈供烏時程提前

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天將在倫敦登場，預計逾20位領袖與會，英國首相施凱爾將宣布，供應烏克蘭的輕型多功能飛彈...

普亭：絕不屈服美國壓力 長程飛彈攻擊將強烈回應

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科絕不屈服於美國或任何其他外國壓力。

雙普會取消 美制裁俄兩大油企

美國總統川普廿二日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展。美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。