美強硬手段逼和談 CNN：普亭慣用策略到頭了

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿三日分析，對川普主政下的白宮，克里姆林宮最愛用的策略就是藉由釋放談判訊號與經濟誘因，拖延美方施壓的手法，似乎已走到盡頭。

這也許是外界長期呼籲的轉折點，即川普政府終於採取更強硬的新戰略，運用美國手中龐大籌碼，迫使俄羅斯總統普亭在他的俄烏戰爭目標上讓步。

克宮也許原本已相信，川普沒足夠膽識真正施壓莫斯科，畢竟普亭才剛在通話中說服川普撤回他原先揚言向基輔提供「戰斧」飛彈的計畫。現在美國財政部對俄國兩大油企祭出的新制裁，可能使普亭重新評估其美國對手。

除非在俄烏終戰進程上取得實質進展，否則匈牙利布達佩斯「雙普會」將不會恢復舉行。美國財政部甚至暗示，美方可能推出更嚴厲制裁，以進一步施壓克宮盡快展開和談。

這也許代表川普在對俄政策上邁向新階段的開端，如同批評人士長期呼籲他利用美國的籌碼，對俄國採取更強硬的立場，以迫使普亭做出讓步。

然而在經歷川普回任九個月的政治雲霄飛車後，歐盟和俄烏的觀察家幾乎均不懷疑，鑒於川普的善變，接下來哪次時機精準且語氣友好的普亭通話，隨時可能使這一切又一次翻轉。