美制裁俄羅斯油企 普亭：不會向施壓屈服

美國廿二日宣布制裁俄羅斯兩大石油公司，但俄國總統普亭廿三日態度強硬表示，絕不屈服於美國或任何其他外國的施壓。他揚言，將對任何深入俄國境內的軍事打擊加以「壓倒性」回應；中斷俄油出口將導致油價大漲，包括美國加油站的汽油，這反而可能為華府帶來政治不穩定。

川普宣布對俄國兩大油企，即「俄羅斯石油」及路克石油和卅多家相關企業實施制裁，這是他自一月回任以來，為了施壓普亭結束俄烏戰爭而祭出的首波重大金融懲罰措施。

廿三日國際油價則應聲大漲約百分之五，創兩周來新高。路透廿四日引述消息人士報導，「中國石油集團」等四家中國大陸國營石油巨擘因擔憂制裁，至少短期內將暫停購買俄國的海運石油。

普亭廿三日對媒體表明，前述的對俄新制裁明顯屬不友好舉措，無益強化甫開始恢復的美俄關係，「將招致一定後果」，若兩國能對包含經濟層面的長遠未來展開認真探討，將在多個層面有合作空間。俄國外交部發言人沙卡洛娃當天也在例行記者會中聲稱，此一旨在施壓俄國的新制裁「不會」對俄國經濟造成重大影響。

俄羅斯新聞社（ＲＩＡ）廿四日則引述一位匿名消息人士報導，普亭投資特使、俄羅斯直接投資基金（ＲＤＩＦ）負責人德米特里耶夫正在美國，廿五日將在邁阿密和美國中東特使威科夫會談。

白宮發言人李維特廿三日在記者會中說，川普一直明言將在適當、必要時機制裁俄國，「正是廿二日那天」。她還說，川普長久以來表達對普亭甚至俄烏雙方的不解，川普近來看不到俄國採取足夠行動推動和平，他想看到行動、而非只是講講，他也對俄烏和談進度緩慢感到困惑。

李維特並改口稱，並未完全排除匈牙利布達佩斯「雙普會」的可能性，但必須確保這場峰會真的有善加運用川普的時間，會產生具體正面的成果，「總統不想浪費時間」。

另外，歐盟峰會廿三日以附件方式發表「廿六個政府領袖堅定支持」的挺烏共識，像過去一樣，共廿七個會員國中，僅匈牙利並未參與其中。匈牙利總理奧班當天也在該國國會大廈前的廣場向群眾重申，烏克蘭可成為歐盟戰略夥伴，但布達佩斯不希望基輔加入歐盟，「他們除了不能成為我們軍事同盟的一分子，也不能成為我們經濟聯盟的一分子」。

歐盟領袖廿三日雖同意滿足烏克蘭未來兩年的「迫切財政」需求，但由於未能消除比利時的擔憂，故並未批准利用在比利時金融機構「歐洲清算銀行」被凍結的俄國資產，向基輔提供達一四○○億歐元貸款（約台幣五點一兆元）的計畫。