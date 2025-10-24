俄烏戰爭下俄國人不喝咖啡改喝茶 傳統茶館文化興起

隨著俄羅斯因俄烏戰爭而與西方關係緊繃，一些俄國人不再擁抱被視為西方飲品的咖啡，改喝更能代表俄國傳統的茶。有人見到商機開設連鎖茶館，莫斯科數十年咖啡文化出現變化。

路透社報導，柯巴辛諾夫（Andrei Kolbasinov）在俄羅斯創立了復古時尚風格連鎖茶館Nitka，在首都莫斯科有3家門市，另有2家門市在其他城市。他說他的茶館最主要目的是復興喝茶文化。

Nitka是俄語「線狀物」的意思。柯巴辛諾夫表示：「俄羅斯在（1917年）革命前有許多茶館，特別是在莫斯科。不幸的是，這些茶館在蘇聯時代全都消失了。」

他說，5年前俄羅斯到處只見到咖啡館。「我們試著想像，當年那些茶館若都留下來，會是什麼模樣？」於是他努力「讓現代俄羅斯茶館復活」。

俄羅斯人是世界最愛喝茶的民族之一，但大多是在家中喝，且通常搭配果醬、檸檬或甜點享用。而住在大城市的忙碌俄國人則較常喝外帶咖啡，如同歐洲其他國家的情況，而非坐下來喝茶。

然而，隨著俄羅斯與烏克蘭爆發全面戰爭後，俄國與西方關係不睦；如今即使是間茶館，也反映俄國這3年半來的變化。

Nitka的1名客人受訪時說：「我想茶...大概更有俄羅斯味，有那種居家溫暖舒適的感覺。」

柯巴辛諾夫表示，他的茶館越來越受歡迎，代表俄羅斯人將注意力轉回自己國家，重新發掘自身文化傳統。