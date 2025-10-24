歐盟承諾援烏財政兩年　暫擱動用凍結俄資產計畫

歐洲聯盟（EU）領袖今天同意未來兩年內滿足烏克蘭「迫切的財政需求」，但由於比利時提出質疑，暫未批准動用凍結俄羅斯資產為基輔提供巨額貸款的計畫。

路透社報導，比利時的立場至關重要，因為比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）持有相關俄羅斯資產。這項計畫原定以這些資產為基礎，提供1400億歐元（約新台幣5兆元）貸款，協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

歐盟多國政府原希望領袖們在布魯塞爾峰會上批准這項計畫，並要求歐盟執委會（EuropeanCommission）在未來幾週內提出正式法律方案。

然而，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）以外所有歐盟領袖支持的文本較之前草案緩和，僅要求執委會根據烏克蘭的財政需求進行評估，提出「財政支持的可行方案」。

聲明指出，「俄羅斯資產應繼續被凍結，直到俄羅斯停止對烏克蘭侵略戰爭，並對其造成的損害進行賠償。」歐盟領袖預計在12月達成協議。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在峰會後向記者表示：「這確實不是一個簡單的議題，非常複雜。很明顯，還有許多問題需要釐清。」

這次峰會嘉賓烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）呼籲歐盟儘速批准貸款計畫。

澤倫斯基表示：「任何拖延全面動用凍結俄羅斯資產的決定，不僅限制我們的防禦，也在拖慢歐盟自身的進展。」

他說，烏克蘭將使用其中相當一部分資金購買歐洲製武器。

他還表示，這筆資金也能立即用於強化烏克蘭的防空系統、空軍與前線防禦，「那意味著拯救生命」。

俄羅斯則形容這項構想是非法的財產沒收行為，警告將採取報復行動。