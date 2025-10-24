英國主持志願者聯盟會議 宣布飛彈供烏時程提前

軍援烏克蘭跨國「志願者聯盟」峰會今天將在倫敦登場，預計逾20位領袖與會，英國首相施凱爾將宣布，供應烏克蘭的輕型多功能飛彈（LMM）運交時程提前，英國今年冬季將較原規劃多運送140枚。

英烏今年3月簽署合約，由位於北愛爾蘭的泰雷斯防空系統公司（Thales Air Defence）為烏克蘭生產逾5000枚LMM。英國國防部近日宣布，計畫執行進度較原訂時程提前5個月。首相府今天表示，與烏方的合約已讓英方的LMM產能翻3倍；由於計畫進展較預期快，今年冬季烏方將可較原排定數量多取得140枚LMM。

由英、法主導，主要由歐洲國家和大英國協成員國組成的志願者聯盟（Coalition of the Willing）主要目標為在烏克蘭與俄羅斯達成一定程度的「停火」後，在烏克蘭境內協助維持局勢穩定及確保烏軍實力，成員貢獻方式涵蓋派兵支援海、空域防衛，及提供軍備物資等。

英國首相府表示，今天下午在倫敦召開的志願者聯盟峰會議程重點包括加強對俄羅斯經濟施壓，特別是緊縮俄羅斯石油、天然氣的國際貿易空間，以及完備機制、全額利用遭凍結的俄羅斯主權資產，而不僅是動用孳息，將這些價值數百億英鎊的資產用於支持烏克蘭安全防衛。

此外，峰會將討論增加向烏克蘭供應長程打擊武器。繼英國之後，美國近日宣布制裁俄羅斯兩大石油天然氣公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）。烏克蘭近日並再度運用英國「暴風之影」（Storm Shadow）長程巡弋飛彈，打擊俄羅斯軍工業設施。

施凱爾（Keir Starmer）說，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）一再被給予機會結束毫無必要的侵略行動、終止殺戮並召回部隊，但他一再拒絕、不接受任何和平契機。從戰場到全球市場，隨著普丁持續在烏克蘭犯下野蠻暴行，各界必須加大對俄羅斯施壓。

施凱爾強調，「烏克蘭的安全攸關我們所有人」；今天在烏克蘭東部前線發生的事，正形塑各國未來。

今天的志願者聯盟峰會將結合線上及線下形式：在英國外交部出席實體會議者預定有施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、荷蘭總理史霍夫（Dick Schoof）、北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），其他約20位各國領導人將線上出席。