歐盟高峰會再度發表挺烏共識 26國支持仍缺匈牙利

歐盟領袖高峰會今天再度以附錄文件方式發表「26個政府領導人堅定支持」的挺烏共識，跟過去一樣，匈牙利並未參與其中。歐盟呼籲成員國加強滿足烏克蘭軍事國防需求，並決心加強對俄羅斯施壓。

歐盟高峰會23日在布魯塞爾舉行，快速變化的烏克蘭情勢成為會議重點，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自出席並在會議中發言，爭取歐盟的政治支持與軍事援助。

一如今年稍早的高峰會結論，這場會議同樣以附錄文件表達歐盟支持烏克蘭的立場，文字敘述方式也是「26個政府領導人堅定支持」，匈牙利依舊持不同意見。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在前往布魯塞爾參加會議前，在匈牙利革命紀念日集會發表演說時表示，不支持歐盟對於烏克蘭的一些政策立場，並重申絕不允許烏克蘭加入歐盟。

這份附錄文件中提到多項歐盟對於烏克蘭的支持與承諾，包含解決烏克蘭2026年到2027年所面臨的緊迫財政需求，包括其軍事和國防；成員國必須持續加強支援烏克蘭迫切的軍事與防衛需求，特別是防空、反無人機系統及大口徑彈藥。

歐盟將會動員一切的力量，協助烏克蘭處理能源部門被攻擊後的立即性需求，並強化冬季防備。歐盟及成員國將與國際夥伴合作，增加對烏克蘭的人道與民防援助。

這份文件也對於俄羅斯的諸多行動提出譴責與制裁，包含俄羅斯加強對烏克蘭能源部門的攻擊、對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下的戰爭罪等嚴重罪行進行全面追究、持續凍結狀態俄羅斯的資產，直到俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭並賠償戰爭造成的損失為止。

歐盟表示將持續並加強對俄羅斯施壓，以迫使其停止殘暴的侵略戰爭，具體方式包含進一步的制裁。文件中同時強烈譴責第三國及其實體持續對俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭提供支持。

今天上午，澤倫斯基抵達會場並接受媒體訪問時表示，歐盟和美國接連宣布新一輪對俄國的制裁，是「非常重要」的決定，並強調這對世界上其他國家來說，是一個好的訊號，「我們一直在等待這一刻」。