快訊

Andy爆知名男星幫家寧抹黑 陳零九遭疑獻策回應了

北北基宜持續豪大雨 兩波東北季風接力 光復節連假濕涼

歐盟高峰會再度發表挺烏共識 26國支持仍缺匈牙利

中央社／ 布魯塞爾23日專電

歐盟領袖高峰會今天再度以附錄文件方式發表「26個政府領導人堅定支持」的挺烏共識，跟過去一樣，匈牙利並未參與其中。歐盟呼籲成員國加強滿足烏克蘭軍事國防需求，並決心加強對俄羅斯施壓。

歐盟高峰會23日在布魯塞爾舉行，快速變化的烏克蘭情勢成為會議重點，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自出席並在會議中發言，爭取歐盟的政治支持與軍事援助。

一如今年稍早的高峰會結論，這場會議同樣以附錄文件表達歐盟支持烏克蘭的立場，文字敘述方式也是「26個政府領導人堅定支持」，匈牙利依舊持不同意見。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在前往布魯塞爾參加會議前，在匈牙利革命紀念日集會發表演說時表示，不支持歐盟對於烏克蘭的一些政策立場，並重申絕不允許烏克蘭加入歐盟。

這份附錄文件中提到多項歐盟對於烏克蘭的支持與承諾，包含解決烏克蘭2026年到2027年所面臨的緊迫財政需求，包括其軍事和國防；成員國必須持續加強支援烏克蘭迫切的軍事與防衛需求，特別是防空、反無人機系統及大口徑彈藥。

歐盟將會動員一切的力量，協助烏克蘭處理能源部門被攻擊後的立即性需求，並強化冬季防備。歐盟及成員國將與國際夥伴合作，增加對烏克蘭的人道與民防援助。

這份文件也對於俄羅斯的諸多行動提出譴責與制裁，包含俄羅斯加強對烏克蘭能源部門的攻擊、對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下的戰爭罪等嚴重罪行進行全面追究、持續凍結狀態俄羅斯的資產，直到俄羅斯停止對烏克蘭的侵略戰爭並賠償戰爭造成的損失為止。

歐盟表示將持續並加強對俄羅斯施壓，以迫使其停止殘暴的侵略戰爭，具體方式包含進一步的制裁。文件中同時強烈譴責第三國及其實體持續對俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭提供支持。

今天上午，澤倫斯基抵達會場並接受媒體訪問時表示，歐盟和美國接連宣布新一輪對俄國的制裁，是「非常重要」的決定，並強調這對世界上其他國家來說，是一個好的訊號，「我們一直在等待這一刻」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

川普中東和議待維持 又忙烏戰停火

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

相關新聞

雙普會取消 美制裁俄兩大油企

美國總統川普廿二日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方談判缺乏進展。美國財政部同步宣布制裁俄羅斯兩家最大石...

回應美制裁 俄同日舉行核武軍演

美國財政部廿二日宣布制裁俄羅斯兩家最大的石油公司，是川普第二任期首度對莫斯科直接施加經濟制裁。俄國克里姆林宮同日證實，俄...

普亭：絕不屈服美國壓力 長程飛彈攻擊將強烈回應

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科絕不屈服於美國或任何其他外國壓力。

解除烏使用長程飛彈限制 川普駁：假新聞

華爾街日報廿二日引述美國官員說法報導，川普政府已取消烏克蘭使用西方提供的部分長程飛彈關鍵限制，讓烏克蘭具備打擊俄羅斯境內...

美國制裁俄油企 傳大陸國營石油巨頭停購俄海運原油

路透報導，多位貿易消息人士23日表示，美國制裁俄國兩家最大石油公司後，中國國營石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。俄羅斯海...

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

美國22日同意烏克蘭使用長程飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)同日受訪時鬆口表示，川普總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。