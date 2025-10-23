美國制裁俄油企 傳大陸國營石油巨頭停購俄海運原油

聯合報／ 國際中心／即時報導
莫斯科一座辦公大樓門口的「俄羅斯石油公司」招牌，這家公司已遭美國制裁。法新社
莫斯科一座辦公大樓門口的「俄羅斯石油公司」招牌，這家公司已遭美國制裁。法新社

路透報導，多位貿易消息人士23日表示，美國制裁俄國兩家最大石油公司後，中國國營石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。俄羅斯海運石油的最大買家印度煉油廠，也準備大幅削減俄國原油進口量，以遵守美國制裁行動。

俄羅斯這兩大客戶石油需求下滑，將讓俄國石油收入面臨壓力，並迫使中印這兩個世界主要石油進口國尋求替代供應，從而推高全球油價。

消息人士稱，由於擔心制裁，中國國營石油公司中石油、中石化、中海油和振華石油至少在短期內不再從事俄羅斯海運石油交易。這四家公司沒有立即回應置評請求。

雖然中國每天透過海運進口約140萬桶俄羅斯石油，但其中大部分是由獨立或小型煉油廠購買。

貿易商表示，遭美國制裁的兩家俄羅斯石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil），都是透過中間商賣油給中國。一些交易員表示，獨立煉油商可能會暫停購買以評估制裁影響，但仍會考慮繼續購買俄油。

中國也透過輸油管每天進口約90萬桶俄羅斯石油，全部運往中石油，多位交易員表示，這一部分可能不會受制裁影響。

交易商表示，預計印度和中國將轉向其他供應，從而推高中東、非洲和拉丁美洲石油價格。

