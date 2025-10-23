快訊

NBA／震撼彈！拓荒者教頭畢拉普斯與熱火球員 傳因涉非法賭遭逮捕

桃園倉庫大火動員百餘消防救援 晚間尋獲失聯網拍夫妻均罹難

普發現金怎登記入帳？官網上線了「11月5日預登記」 眉角看過來

烏克蘭稱俄羅斯歸還1000具烏軍遺體

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

烏克蘭政府機構表示，俄羅斯今天歸還1000具遺體，俄方稱這些是戰場上陣亡的烏克蘭士兵遺體。

法新社報導，交換戰俘與陣亡士兵遺體，是自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔與莫斯科之間僅存的少數合作領域之一。

烏克蘭「戰俘處遇協調總部」（CoordinationHeadquarters for the Treatment of Prisoners of War）表示：「今天進行遺體歸還作業。根據俄方說法，這1000具遺體屬於烏克蘭軍人，現已歸還烏克蘭。」

烏克蘭表示，在之前的遺體歸還行動中，俄羅斯也曾交給基輔陣亡俄國士兵的遺體。

基輔曾陸續在7月、8月與9月宣布，從俄方各接收1000具陣亡士兵遺體，顯示前線戰鬥的激烈程度。

戰俘處遇協調總部表示，執法部門將很快展開辨識這批遺體的程序，並感謝紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）在這次歸還行動中扮演的角色。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月告訴美國媒體，烏克蘭已有超過4萬6000名士兵陣亡，另有數以萬計的人被列為失蹤。

英國廣播公司（BBC）與獨立媒體Mediazona則根據公開資料統計，俄軍在這場3年半的戰爭中已有超過13萬5000人陣亡，實際人數可能更高。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

廈門民間團體赴金門祭拜戰役陣亡將士 祈願兩岸和平

歐盟最新對俄制裁名單納入12家陸企 陸外交部：堅決反對

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

川普第二任期首度制裁俄羅斯石油巨頭 普亭有動作了

相關新聞

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

美國22日同意烏克蘭使用長程飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)同日受訪時鬆口表示，川普總...

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

美俄峰會無限期擱置，顯示川普總統促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

川普中東和議待維持 又忙烏戰停火

川普在完成以哈停火協議後，躊躇滿志，認為沒有做不成的外交，現在轉向俄烏停火，先與普亭通話兩小時，再見澤倫斯基，希望盡快敲...

影／拒向烏克蘭提供戰斧飛彈 川普：學會要一年「不會教別人」

美國總統川普22日似乎排除向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，理由是過於複雜，若沒有美方充分的訓練，烏方無法操作。

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

美國總統川普今天對俄羅斯兩大油企祭出制裁，並對與俄國總統普丁為結束烏克蘭戰爭的談判停滯不前感到不滿。歐盟也公布新一輪制裁...

川普斥報導不實　否認美允烏克蘭用長程飛彈打俄

美國總統川普今天表示，有關美國同意烏克蘭使用長程飛彈深入打擊俄羅斯境內的新聞報導不實，並強調美國「與那些飛彈無關」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。