烏克蘭稱俄羅斯歸還1000具烏軍遺體

烏克蘭政府機構表示，俄羅斯今天歸還1000具遺體，俄方稱這些是戰場上陣亡的烏克蘭士兵遺體。

法新社報導，交換戰俘與陣亡士兵遺體，是自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔與莫斯科之間僅存的少數合作領域之一。

烏克蘭「戰俘處遇協調總部」（CoordinationHeadquarters for the Treatment of Prisoners of War）表示：「今天進行遺體歸還作業。根據俄方說法，這1000具遺體屬於烏克蘭軍人，現已歸還烏克蘭。」

烏克蘭表示，在之前的遺體歸還行動中，俄羅斯也曾交給基輔陣亡俄國士兵的遺體。

基輔曾陸續在7月、8月與9月宣布，從俄方各接收1000具陣亡士兵遺體，顯示前線戰鬥的激烈程度。

戰俘處遇協調總部表示，執法部門將很快展開辨識這批遺體的程序，並感謝紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）在這次歸還行動中扮演的角色。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年2月告訴美國媒體，烏克蘭已有超過4萬6000名士兵陣亡，另有數以萬計的人被列為失蹤。

英國廣播公司（BBC）與獨立媒體Mediazona則根據公開資料統計，俄軍在這場3年半的戰爭中已有超過13萬5000人陣亡，實際人數可能更高。