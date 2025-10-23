IAEA：烏克蘭核電廠主要電線修繕完成 電力逐步恢復

中央社／ 基輔23日專電

聯合國國際原子能總署（IAEA）今天指出，在俄烏雙方同意的區域性停火下，已完成修復一部分札波羅熱核電廠外部受損電線，電力供應正逐步恢復。IAEA表示，將持續監督相關維修作業，確保核安無虞。

IAEA於社群平台發布消息說明，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，在第聶伯區（Dniprovska）的750千伏輸電線修復工作已完成，後續仍將持續進行位於費羅斯拉夫納地區（Ferosplavna）的其他段落維修。他強調，恢復對札波羅熱核電廠的外部供電，是維護核能設施安全的關鍵步驟。

此次完成修復的第聶伯區輸電線是供應札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的主要電力來源。今年9月23日，電線在交火中受損中斷，導致廠區全面喪失外部電力；另一路位於烏軍控制的費羅斯拉夫納地區的330千伏電線，早於5月7日被切斷。

該核電廠自2022年3月遭俄軍占領以來，頻遭戰火波及。這是札波羅熱核電廠在戰事爆發以來第10次斷電。本次中斷持續近一個月，為歷時最久。雖6座反應爐自2022年開戰起已全面停機，但廠區仍需穩定電力維持冷卻與安全系統運作，以防發生核安事故。

為應急供電，核電廠啟用了7部臨時柴油發電機維持基本運作。IAEA曾警告，若臨時發電機失效，可能導致全面斷電，進而造成爐心過熱或熔毀，帶來放射性物質外洩風險，對人類及環境健康構成嚴重威脅。

IAEA方案在本月18日獲基輔與莫斯科雙方同意，於交火區設立臨時停火區，讓維修團隊安全進入兩條主要輸電線進行修復。根據美聯社報導，維修作業將分兩階段實施，確保修復工作在安全條件下完成。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

雙普通話內容曝光…華郵：普亭要烏克蘭放棄頓內茨克換停戰

美烏重演白宮撕破臉！川普飆罵澤倫斯基逼割地止戰 「否則面臨毀滅」

普亭批美施壓俄貿易夥伴 警告可能襲擊烏克蘭核電廠

3年半來最大規模…俄600無人機連續12小時轟基輔「鎖定平民」

相關新聞

美國制裁俄油企 傳大陸國營石油巨頭停購俄海運原油

路透報導，多位貿易消息人士23日表示，美國制裁俄國兩家最大石油公司後，中國國營石油巨頭已暫停購買俄羅斯海運石油。俄羅斯海...

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

美國22日同意烏克蘭使用長程飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)同日受訪時鬆口表示，川普總...

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

美俄峰會無限期擱置，顯示川普總統促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

川普中東和議待維持 又忙烏戰停火

川普在完成以哈停火協議後，躊躇滿志，認為沒有做不成的外交，現在轉向俄烏停火，先與普亭通話兩小時，再見澤倫斯基，希望盡快敲...

影／拒向烏克蘭提供戰斧飛彈 川普：學會要一年「不會教別人」

美國總統川普22日似乎排除向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，理由是過於複雜，若沒有美方充分的訓練，烏方無法操作。

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

美國總統川普今天對俄羅斯兩大油企祭出制裁，並對與俄國總統普丁為結束烏克蘭戰爭的談判停滯不前感到不滿。歐盟也公布新一輪制裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。