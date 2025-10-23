IAEA：烏克蘭核電廠主要電線修繕完成 電力逐步恢復

聯合國國際原子能總署（IAEA）今天指出，在俄烏雙方同意的區域性停火下，已完成修復一部分札波羅熱核電廠外部受損電線，電力供應正逐步恢復。IAEA表示，將持續監督相關維修作業，確保核安無虞。

IAEA於社群平台發布消息說明，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，在第聶伯區（Dniprovska）的750千伏輸電線修復工作已完成，後續仍將持續進行位於費羅斯拉夫納地區（Ferosplavna）的其他段落維修。他強調，恢復對札波羅熱核電廠的外部供電，是維護核能設施安全的關鍵步驟。

此次完成修復的第聶伯區輸電線是供應札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的主要電力來源。今年9月23日，電線在交火中受損中斷，導致廠區全面喪失外部電力；另一路位於烏軍控制的費羅斯拉夫納地區的330千伏電線，早於5月7日被切斷。

該核電廠自2022年3月遭俄軍占領以來，頻遭戰火波及。這是札波羅熱核電廠在戰事爆發以來第10次斷電。本次中斷持續近一個月，為歷時最久。雖6座反應爐自2022年開戰起已全面停機，但廠區仍需穩定電力維持冷卻與安全系統運作，以防發生核安事故。

為應急供電，核電廠啟用了7部臨時柴油發電機維持基本運作。IAEA曾警告，若臨時發電機失效，可能導致全面斷電，進而造成爐心過熱或熔毀，帶來放射性物質外洩風險，對人類及環境健康構成嚴重威脅。

IAEA方案在本月18日獲基輔與莫斯科雙方同意，於交火區設立臨時停火區，讓維修團隊安全進入兩條主要輸電線進行修復。根據美聯社報導，維修作業將分兩階段實施，確保修復工作在安全條件下完成。