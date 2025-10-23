歐美對俄新一輪制裁 澤倫斯基稱是重要決定

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會，試圖爭取歐盟的支持。對於歐盟和美國相繼宣布對俄國的新制裁，他表示「是非常重要的決定」。

歐盟高峰會今天起在布魯塞爾舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將會在會中發言，爭取歐盟的政治支持與軍事援助。

據「歐洲新聞台」（Euronews），澤倫斯基抵達會場並接受媒體訪問時表示，歐盟和美國接連宣布新一輪對俄國的制裁，是「非常重要」的決定，並強調這對世界上其他國家來說，是一個好的訊號，「我們一直在等待這一刻」。

當被媒體問及「烏克蘭是否面臨被迫割讓領土」的壓力時，澤倫斯基表示「烏克蘭不會割讓任何領土」。

對於「烏克蘭是否有可能達成停火」這個問題，澤倫斯基說，「所有人都希望停火，但我們需要對俄羅斯施加更多壓力，才能讓停火成真。」

他並強調需要公平的討論，「我們需要永久的和平。這對我們國家非常重要。」

一般認為歐盟高峰會也將再次發表挺烏共識，但如同過去，匈牙利依舊持不同立場。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也已確定並不會出席這次峰會有關烏克蘭議題的討論，有關烏克蘭的結論文件將由其他26個成員國簽署。