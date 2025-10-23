快訊

下班帶傘！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

歐美對俄新一輪制裁 澤倫斯基稱是重要決定

中央社／ 布魯塞爾23日專電

烏克蘭總統澤倫斯基今天出席在布魯塞爾舉行的歐盟高峰會，試圖爭取歐盟的支持。對於歐盟和美國相繼宣布對俄國的新制裁，他表示「是非常重要的決定」。

歐盟高峰會今天起在布魯塞爾舉行，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將會在會中發言，爭取歐盟的政治支持與軍事援助。

據「歐洲新聞台」（Euronews），澤倫斯基抵達會場並接受媒體訪問時表示，歐盟和美國接連宣布新一輪對俄國的制裁，是「非常重要」的決定，並強調這對世界上其他國家來說，是一個好的訊號，「我們一直在等待這一刻」。

當被媒體問及「烏克蘭是否面臨被迫割讓領土」的壓力時，澤倫斯基表示「烏克蘭不會割讓任何領土」。

對於「烏克蘭是否有可能達成停火」這個問題，澤倫斯基說，「所有人都希望停火，但我們需要對俄羅斯施加更多壓力，才能讓停火成真。」

他並強調需要公平的討論，「我們需要永久的和平。這對我們國家非常重要。」

一般認為歐盟高峰會也將再次發表挺烏共識，但如同過去，匈牙利依舊持不同立場。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也已確定並不會出席這次峰會有關烏克蘭議題的討論，有關烏克蘭的結論文件將由其他26個成員國簽署。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

川普中東和議待維持 又忙烏戰停火

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

相關新聞

美允烏克蘭用西方提供長程飛彈？川普發文否認：假新聞

美國22日同意烏克蘭使用長程飛彈，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)同日受訪時鬆口表示，川普總...

川普施壓普亭、澤倫斯基搖擺不定 俄烏難複製加薩停火

美俄峰會無限期擱置，顯示川普總統促成加薩停火的手法，難以複製到俄烏戰爭。

川普中東和議待維持 又忙烏戰停火

川普在完成以哈停火協議後，躊躇滿志，認為沒有做不成的外交，現在轉向俄烏停火，先與普亭通話兩小時，再見澤倫斯基，希望盡快敲...

影／拒向烏克蘭提供戰斧飛彈 川普：學會要一年「不會教別人」

美國總統川普22日似乎排除向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，理由是過於複雜，若沒有美方充分的訓練，烏方無法操作。

施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

美國總統川普今天對俄羅斯兩大油企祭出制裁，並對與俄國總統普丁為結束烏克蘭戰爭的談判停滯不前感到不滿。歐盟也公布新一輪制裁...

川普斥報導不實　否認美允烏克蘭用長程飛彈打俄

美國總統川普今天表示，有關美國同意烏克蘭使用長程飛彈深入打擊俄羅斯境內的新聞報導不實，並強調美國「與那些飛彈無關」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。