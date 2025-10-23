影／拒向烏克蘭提供戰斧飛彈 川普：學會要一年「不會教別人」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）22日在白宮橢圓辦公室會見北約秘書長呂特（左）。美聯社
美國總統川普22日似乎排除向烏克蘭提供戰斧巡弋飛彈的可能性，理由是過於複雜，若沒有美方充分的訓練，烏方無法操作。

紐約郵報報導，川普在白宮會見北約秘書長呂特時表示：「許多人不知道，戰斧飛彈的問題是至少得花6個月，通常要1年，才能學會怎麼用。」

川普補充指出，這種武器「非常複雜」。並強調：「只有一個情況會發射戰斧飛彈，那就是我們自己發射，而我們不會這麼做。」他又說，戰斧飛彈有「巨大的學習曲線」，並表示他不希望美軍訓練其他國家有效發射這種「非常強大」、「非常精準」武器的方式。

他說：「學會使用戰斧飛彈需要一年的密集訓練，我們知道怎麼用，但我們不會教別人。」

川普同時決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方在外交談判上缺乏進展，當前時機並不恰當。美國財政部同步宣布制裁俄羅斯規模最大的兩家石油天然氣公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）。

被問及是否「仍相信普亭想結束戰爭」時，川普表示，經歷了「將近4年的流血衝突」，普亭與烏克蘭總統澤倫斯基「都想要和平」。他還談到普亭長期以來想吞併烏克蘭的雄心，說：「我一直覺得他想要全盤拿下，而不是只要一部分。但我現在覺得他願意稍微進一步談判，也認為他願意達成協議。」

他說：「我們拭目以待，我們可不希望他全盤拿下。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

