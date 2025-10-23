川普斥報導不實　否認美允烏克蘭用長程飛彈打俄

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天表示，有關美國同意烏克蘭使用長程飛彈深入打擊俄羅斯境內的新聞報導不實，並強調美國「與那些飛彈無關」。

「華爾街日報」（WSJ）今天稍早引述不具名美國官員說法報導，川普政府已取消一項對烏克蘭使用西方盟邦所提供部分長程飛彈的關鍵限制。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說，華爾街日報關於「美國批准烏克蘭使用長程飛彈深入打擊俄境」的報導不實。

川普還說：「美國與那些飛彈無關，不論它們來自何方，或烏克蘭如何使用！」

華爾街日報報導說，烏克蘭武裝部隊參謀總部在社群媒體上宣布，烏克蘭昨天使用英國提供的「暴風之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，空襲俄羅斯布揚斯克（Bryansk）一家生產炸藥和火箭燃料的工廠，稱這是一波「成功的打擊」，突破俄羅斯防空系統。

據報導，美國官員表示，他們預計烏克蘭將使用「暴風之影」飛彈進行更多跨境攻擊。這種飛彈從烏克蘭飛機上發射，射程超過180英里（約290公里）。美國有權限制烏克蘭使用「暴風之影」，因為這款飛彈使用美國的目標數據。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

