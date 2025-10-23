施壓俄烏戰爭停火　美國、歐盟出手對俄祭新制裁

美國總統川普今天對俄羅斯兩大油企祭出制裁，並對與俄國總統普丁為結束烏克蘭戰爭的談判停滯不前感到不滿。歐盟也公布新一輪制裁措施，施壓俄國結束這場已持續3年半的戰爭。

法新社報導，過去幾個月來，川普暫緩對俄羅斯施加更多制裁，但在原定於匈牙利首都布達佩斯（Budapest）舉行新一輪峰會破局後，他已失去耐性。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）受訪時說：「每次我和普丁（Vladimir Putin）談話，氣氛都不錯，但最後總是沒有結果，沒有任何實質進展。」

不過川普補充說，他希望對俄羅斯兩大石油巨頭「俄羅斯石油」（Rosneft）和「路克石油」（Lukoil）祭出「強大制裁」只是暫時舉措。

川普與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）並肩受訪時說：「我們希望戰爭能夠結束。」

●川普對俄兩大石油巨頭開鍘

美國的制裁行動代表川普政府對俄國政策出現重大轉向，也反映川普對無法說服普丁結束戰爭日益感到沮喪，儘管他自稱與普丁「關係良好」。

制裁內容包括凍結俄羅斯石油和路克石油在美國的所有資產，及禁止美國企業與這兩家俄國石油巨頭有任何業務往來。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中說：「鑑於普丁總統拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部對資助克里姆林宮戰爭機器的俄羅斯兩大石油公司實施制裁。」

貝森特說，這將是美國對俄羅斯聯邦實施過的最大規模制裁之一，他還痛批普丁在俄烏談判中「不誠實坦率」。

他說，「普丁總統並未如我們所願，以誠實坦率的態度走上談判桌」，還說川普「對談判毫無進展感到失望」。

川普已擱置與普丁在布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望召開一場「浪費時間」的會議。數天前，川普宣布兩週內將在布達佩斯與普丁會面。

克里姆林宮今天表示，俄方仍在為這場峰會做準備。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）對記者說：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普丁總統。」

●歐盟石油與天然氣制裁

另一方面，歐洲聯盟（EU）也同意採取新措施，以削弱莫斯科藉著石油與天然氣為戰爭籌資的能力，同時進一步打擊俄國能源產業與經濟。

這是自克里姆林宮於2022年發動入侵以來，歐盟針對俄羅斯的第19輪制裁方案，在川普推動和平談判受挫與俄軍攻勢升級之際，持續對俄施壓。

俄羅斯對烏克蘭最新一輪夜間轟炸造成7人死亡，其中包括兩名兒童；俄軍對烏克蘭能源基礎設施發動大規模攻擊，還炸毀了一所幼兒園。

歐盟27個成員國決定將禁止進口俄羅斯液化天然氣的禁令提前一年至2027年1月生效，作為新一輪制裁措施的一環。

歐盟還將「影子艦隊」中超過100艘老舊油輪列入黑名單，並對涉嫌從事間諜活動的俄國外交官實施旅行限制。

歐盟新一輪制裁措施預計明天正式通過，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）赴布魯塞爾與歐盟領導人召開峰會前。

澤倫斯基今天稍早已與瑞典簽署合作意向書，擬向瑞典購入150架最新型的E型獅鷲戰機（Jas GripenE）。