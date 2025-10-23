川普第二任期首度制裁俄羅斯石油巨頭 普亭有動作了

美國財政部22日宣布對俄羅斯最大的兩家石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁，這是川普第二任期以來首度對莫斯科直接施加經濟制裁。克里姆林宮則在同日證實，俄軍戰略核部隊在總統普亭監督下進行演習。

金融時報報導，美國財長貝森特表示：「由於總統普亭拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部決定制裁兩家資助克里姆林宮戰爭機器的最大石油公司。」他並指出，美國已準備採取進一步行動，「也呼籲盟友共同加入並遵守這些制裁措施」。

此次制裁同時波及多家由俄油與路克石油控股的俄國子公司，這些企業可能被全面禁止進行以美元計價的交易。受消息影響，國際原油價格上漲逾4%，市場預期此舉將削減俄羅斯對全球市場的供應。

Energy Aspects首席分析師沈恩（Amrita Sen）指出：「這將進一步加劇俄羅斯出口石油的困難，自英國制裁以來，我們已經看到相關跡象。」英國上周已率先制裁俄油和路克石油。她補充，這波制裁可能迫使中國與印度減少購買俄油。這也是川普長期以來的訴求。

正值關鍵時刻背景下，莫斯科再度展示軍力。美國有線電視新聞網（CNN）報導，克宮22日證實，俄羅斯戰略核武部隊在普亭監督下進行演習，目的是測試軍方指揮與控制系統的戰備狀態，以及人員的作戰技能。俄羅斯國防部指出，此次演習涵蓋核三位一體的所有部分：陸基、海基與空基核力量。

普亭在與軍方高層的視訊會議中表示：「我們今天正在進行一場預定的核武指揮與控制演習，我要強調，這是早就規畫好的行動。」

根據俄羅斯國營軍事電視台「紅星電視台」（Zvezda）播放畫面，一枚亞爾斯洲際彈道飛彈（Yars）自俄國北部的普列塞茨克航太發射場（Plesetsk Cosmodrome）升空，這枚飛彈的射程範圍有能力打擊美國；另一枚輕舟彈道飛彈（Sineva）則自巴倫支海的布揚斯克（Bryansk）核潛艦發射。國防部另表示，Tu-95遠程轟炸機也發射空射巡弋飛彈。