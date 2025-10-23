川普終於直接對俄兩大石油公司開鍘 油價應聲大漲

川普政府宣布對俄羅斯兩大石油業者實施制裁，這是美國施壓普丁結束俄烏戰爭而祭出的首波重大金融懲罰措施。

美國財政部周三發布聲明，將俄國國營的Rosneft和民營的Lukoil列入黑名單，理由是「俄羅斯缺乏和平推動結束烏克蘭戰爭的誠意」。

對Rosneft和Lukoil的制裁，代表川普政策急轉彎，首度要為俄羅斯入侵烏克蘭付出代價。川普遲未採取重大制裁措施，甚至上周還宣布將在未來數周和普丁會面。不過，他近日態度轉變，表示「不希望開一場徒勞的會面」。

制裁消息傳出後，國際油價在盤後交易急漲，布蘭特原油上揚5%，西德州原油（WTI）一度大漲2.8%，突破每桶60美元。外界預料俄羅斯石油供給恐再受干擾，為原本面臨供過於求疑慮的全球油市帶來支撐。

川普在白宮橢圓形辦公室會晤北約秘書長呂特時說：「我只是覺得時候到了。」他表示，希望「制裁不會維持太久」，也希望戰爭能早日結束。

他說：「我只能說，每次和普丁談話時氣氛都很好，但最後總是無疾而終。」川普並表示，未來仍會和俄羅斯領導人會面。

美國財政部長貝森特說：「基於普丁拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部決定制裁俄羅斯兩家為克里姆林宮戰爭機器提供資金的最大石油公司。」

貝森特表示，美國已準備採取進一步行動，「我們也呼籲盟友共同加入並遵守這項制裁措施。」

烏克蘭駐美大使史特凡妮希娜（Olha Stefanishyna）讚揚美方轉變立場。她說：「這是川普任內華府首次決定對俄羅斯能源企業實施全面封鎖性制裁。」她表示，此舉和基輔一貫立場一致，「唯有展現實力，並運用一切可行的國際手段向侵略者施壓，和平才有可能實現」。

能源研究機構Energy Aspects創辦人Amrita Sen說：「這項措施將讓俄羅斯石油企業出口更加困難，我們在英國制裁後就已經開始看到這種情況。」她認為，這項制裁可能促使中國和印度買家減少購買俄油，這也正是川普所要求的。

川普也表示，計劃下周在南韓和大陸國家主席習近平會面時討論中方購買俄羅斯石油的問題。川普周二也已表示，印度總理莫迪在通話中已向他保證，印度將逐步減少自莫斯科進口原油。

國際油價周三也上漲，因為技術指標預示最近跌過了頭，而美國政府報告顯示原油庫存下降，這緩解了市場對供應過剩的疑慮。

WTI上漲2.2%，收於每桶58.50美元，布蘭特原油期貨上漲2%， 收在每桶62.59美元。

黃金在震盪交投中延續跌勢，現貨金價周三一度下跌2.9%，隨後收復部分失地。前一交易日金價一度暴跌6.3%。

截至紐約時間下午5:05，COMEX黃金期貨下跌1.1%，報每英兩4044.4美元，COMEX白銀期貨持平，報47.681美元。