快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

華爾街日報：美國解除烏克蘭使用歐洲長程飛彈的限制 川普撇清關係

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普17日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（右）討論過戰斧飛彈。法新社
美國總統川普17日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（右）討論過戰斧飛彈。法新社

華爾街日報23日獨家報導，白宮官員表示，川普政府已解除對烏克蘭使用西方盟友提供的一些長程飛彈的關鍵限制，使基輔能夠加強對俄羅斯境內目標的攻擊，進一步對克里姆林宮施加壓力。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體上宣布，烏克蘭21日使用英國提供的暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈，攻擊俄羅斯布良斯克（Bryansk）地區一家生產炸藥和火箭燃料的工廠。該部門稱這次打擊為「成功命中」，突破俄羅斯的防空系統。由於暴風影彈使用美國的目標數據，美國可以限制烏克蘭使用。

美國未公開宣布這項放寬措施。允許基輔使用該飛彈打擊俄羅斯境內的權限，近期已從國防部長赫塞斯移交給美軍歐洲司令格林科維奇上將（Gen. Alexus Grynkewich），他同時兼任北約指揮官。

這項轉移與川普十月初施壓克里姆林宮終止戰爭的行動吻合，其中包括他可能批准向基輔提供射程超過1000英里的美國製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的可能性。但川普此後已放棄該提議。

然而，美國官員表示，他們預期烏克蘭將使用暴風影飛彈進行更多跨境攻擊。該飛彈從烏克蘭飛機發射，射程可超過180英里。美國能夠限制烏克蘭使用暴風影，因為這些飛彈依賴美國的目標定位數據。

白宮官員在聲明中表示：「這場戰爭若川普總統當時在任，絕不會發生，俄羅斯總統普亭本人也承認了這一點，而川普總統正試圖終止這場戰爭。總統還談成了一項歷史性協議，讓北約盟國購買美國製武器。」

五角大廈未回應置評要求。烏克蘭總參謀部未立即回應置評要求。

新聞曝光後，川普在社群媒體上發文稱：「美國批准烏克蘭使用長程飛彈入俄羅斯境內是假新聞！美國與這些飛彈無關，無論它們來自何處，或烏克蘭如何使用它們！」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

路透：川普政府擬限制含有美國軟體商品出口至中國

前白宮官員撰文籲：美國不該在川習會改變對台立場

川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦…鬆口川習會仍有變數

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

相關新聞

雙普會取消！川普稱現在不是時候 美財政部加碼對俄石油開鍘

美國總統川普22日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方在外交談判上缺乏進展，當前時機並不恰當。美國財政部同...

川普第二任期首度制裁俄羅斯石油巨頭 普亭有動作了

美國財政部22日宣布對俄羅斯最大的兩家石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁，這...

川普終於直接對俄兩大石油公司開鍘 油價應聲大漲

川普政府宣布對俄羅斯兩大石油業者實施制裁，這是美國施壓普丁結束俄烏戰爭而祭出的首波重大金融懲罰措施。

歐盟高峰會討論烏克蘭議題　澤倫斯基將出席爭取支持

歐盟高峰會23日即將在布魯塞爾舉行，烏克蘭議題仍是這次峰會的重點之一，烏克蘭總統澤倫斯基也將親自出席並發言，爭取歐盟的政...

華爾街日報：美國解除烏克蘭使用歐洲長程飛彈的限制 川普撇清關係

華爾街日報23日獨家報導，白宮官員表示，川普政府已解除對烏克蘭使用西方盟友提供的一些長程飛彈的關鍵限制，使基輔能夠加強對...

美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普亭不誠實坦率

美國財長貝森特今天表示，總統川普決定擴大制裁俄羅斯，將是美國對俄國實施過的最大規模制裁之一。他還痛批，俄國總統普丁在俄烏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。