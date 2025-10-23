華爾街日報：美國解除烏克蘭使用歐洲長程飛彈的限制 川普撇清關係

華爾街日報23日獨家報導，白宮官員表示，川普政府已解除對烏克蘭使用西方盟友提供的一些長程飛彈的關鍵限制，使基輔能夠加強對俄羅斯境內目標的攻擊，進一步對克里姆林宮施加壓力。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體上宣布，烏克蘭21日使用英國提供的暴風影（Storm Shadow）巡弋飛彈，攻擊俄羅斯布良斯克（Bryansk）地區一家生產炸藥和火箭燃料的工廠。該部門稱這次打擊為「成功命中」，突破俄羅斯的防空系統。由於暴風影彈使用美國的目標數據，美國可以限制烏克蘭使用。

美國未公開宣布這項放寬措施。允許基輔使用該飛彈打擊俄羅斯境內的權限，近期已從國防部長赫塞斯移交給美軍歐洲司令格林科維奇上將（Gen. Alexus Grynkewich），他同時兼任北約指揮官。

這項轉移與川普十月初施壓克里姆林宮終止戰爭的行動吻合，其中包括他可能批准向基輔提供射程超過1000英里的美國製戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的可能性。但川普此後已放棄該提議。

然而，美國官員表示，他們預期烏克蘭將使用暴風影飛彈進行更多跨境攻擊。該飛彈從烏克蘭飛機發射，射程可超過180英里。美國能夠限制烏克蘭使用暴風影，因為這些飛彈依賴美國的目標定位數據。

白宮官員在聲明中表示：「這場戰爭若川普總統當時在任，絕不會發生，俄羅斯總統普亭本人也承認了這一點，而川普總統正試圖終止這場戰爭。總統還談成了一項歷史性協議，讓北約盟國購買美國製武器。」

五角大廈未回應置評要求。烏克蘭總參謀部未立即回應置評要求。

新聞曝光後，川普在社群媒體上發文稱：「美國批准烏克蘭使用長程飛彈入俄羅斯境內是假新聞！美國與這些飛彈無關，無論它們來自何處，或烏克蘭如何使用它們！」