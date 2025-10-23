雙普會取消！川普稱現在不是時候 美財政部加碼對俄石油開鍘

美國總統川普22日決定取消與俄羅斯總統普亭在匈牙利的會談，原因是雙方在外交談判上缺乏進展，當前時機並不恰當。美國財政部同步宣布，對俄羅斯規模最大的兩家石油天然氣公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁。

路透報導，川普在白宮受訪時表示，他認為現階段舉行美俄會談並無助於達成目標，因此決定暫時擱取消。他說：「我認為現在並非適當時機，我們的目標似乎無法達成，所以我選擇取消，但未來還會重新安排。」

川普坦言，對於外交陷入停滯感到失望。他表示：「老實說，我每次和普亭談話氣氛都很好，但會後卻毫無進展，什麼都沒有推動。」此番言論凸顯，美俄關係雖屢有接觸，卻依舊停滯不前，難以在多輪磋商後取得具體成果。

同時，美國財政部長貝森特聲明表示：「現在是停止殺戮、立即停火的時候」，並宣布「將制裁兩家資助克里姆林宮戰爭機器的最大石油公司」，俄羅斯石油與路克石油。

美聯社報導，財政部發表聲明不久後，川普談到普亭表示：「希望普亭能變得理性一些，也希望澤倫斯基能理性一點，你知道的，正如大家常說的，一個巴掌拍不響。」

這象徵美方立場劇烈轉變，也是迄今最直接且明確的行動，目標切斷俄羅斯海外石油銷售收入，更被視為烏克蘭及其歐洲盟友的一大勝利，因川普近來似乎一度被普亭的論點所動搖。