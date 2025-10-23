歐盟高峰會討論烏克蘭議題 澤倫斯基將出席爭取支持
歐盟高峰會23日即將在布魯塞爾舉行，烏克蘭議題仍是這次峰會的重點之一，烏克蘭總統澤倫斯基也將親自出席並發言，爭取歐盟的政治支持與軍事援助。
「歐洲新聞台」（Euronews）報導指出，美國總統川普（Donald Trump）近期的外交動向對這次峰會可能會有影響。川普日前原訂在布達佩斯與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，但隨後卻宣布無限期擱置。
這樣的變化促使歐洲各國更加團結，並且強調對基輔的支持與自身的戰略定位。
川普上週在白宮會晤澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）後，呼籲在現有戰線停火。21日，一些歐洲領袖發表共同聲明，表達對烏克蘭的支持，並肯定現有戰線停火主張。
聯合聲明強調堅守原則「國際邊界不可被武力改變」。
澤倫斯基預計也將親自出席峰會並發言，在烏克蘭軍隊的資源急遽消耗之時，爭取歐盟國家的政治支持與軍事援助。
一般認為歐盟高峰會也將再次發表挺烏共識，但如同過去的情形，匈牙利因立場分歧而不參與，有關烏克蘭的結論文件將由26個成員國簽署，可能再次出現「26：1」的結果。
