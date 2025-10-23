美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普亭不誠實坦率
美國財長貝森特今天表示，總統川普決定擴大制裁俄羅斯，將是美國對俄國實施過的最大規模制裁之一。他還痛批，俄國總統普丁在俄烏談判中「不誠實坦率」。
川普昨天曾指出，他已擱置與普丁（Vladimir Putin）在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。
貝森特（Scott Bessent）今天宣布將擴大對俄羅斯的制裁，並稱川普對於與俄國的停火談判進展「感到失望」。
他在白宮告訴記者：「我們將在今天下午收盤後，或最遲於明天一大早，宣布大幅升級針對俄羅斯的制裁。」
貝森特之後接受「福斯財經新聞網」（FoxBusiness）訪問時指出：「這將是美國對俄羅斯聯邦實施過的最大規模制裁之一。」
他提及：「普丁總統並未如我們所願，以誠實坦率的態度走上談判桌。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言