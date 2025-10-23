美財長宣布將重手制裁俄羅斯 痛批普亭不誠實坦率

快訊

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國財政部長貝森特。歐新社
美國財長貝森特今天表示，總統川普決定擴大制裁俄羅斯，將是美國對俄國實施過的最大規模制裁之一。他還痛批，俄國總統普丁在俄烏談判中「不誠實坦率」。

川普昨天曾指出，他已擱置與普丁（Vladimir Putin）在匈牙利首都布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。

貝森特（Scott Bessent）今天宣布將擴大對俄羅斯的制裁，並稱川普對於與俄國的停火談判進展「感到失望」。

他在白宮告訴記者：「我們將在今天下午收盤後，或最遲於明天一大早，宣布大幅升級針對俄羅斯的制裁。」

貝森特之後接受「福斯財經新聞網」（FoxBusiness）訪問時指出：「這將是美國對俄羅斯聯邦實施過的最大規模制裁之一。」

他提及：「普丁總統並未如我們所願，以誠實坦率的態度走上談判桌。」

