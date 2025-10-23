俄立場不變 雙普二會生變…川普：不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，不過白宮廿一日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普廿一日也說，他不希望浪費時間，擬在接下來兩天公布川普政府對俄烏戰爭的新構想。

為推進俄烏和談，川普八月與普亭在阿拉斯加會面，並未取得重大進度；川普日前又宣布，將與普亭在布達佩斯見面，以期能否結束俄烏戰爭。

美國國務卿魯比歐廿日為此與拉夫羅夫通話。不過，兩人通話後，紐約時報報導，白宮官員指出，川普近期沒有與普亭見面計畫。

華爾街日報報導，俄國依舊堅持立場，即要求烏克蘭在任何協議中交出整個頓巴斯地區。魯比歐事後向白宮官員簡報指出，與普亭即刻舉行峰會不太可能在和平談判上取得積極成果。

川普廿一日被媒體問及相關問題，針對他與普亭的會面是否已取消，川普說，他不想要一場浪費時間的會議，他會看接下來事情怎麼發展。川普指出，他還沒做出最後決定，政府會在接下來兩天公布他們計畫怎麼做。

川普說，普亭希望戰爭結束，烏克蘭總統澤倫斯基也同樣希望戰爭結束，「我認為戰爭會結束」。

魯比歐與拉夫羅夫皆預定出席廿六日起在馬來西亞舉行的東協峰會，但暫無雙邊會面安排。川普上周五與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮見面，會後川普表示希望兩國原地停戰；多家報導也指出，川普在會面中施壓澤倫斯基，要求烏克蘭放棄收復失土並割讓整個頓巴斯地區。

歐洲多國領袖與澤倫斯基近日則發布共同聲明，支持川普希望立即停戰立場，也認為現在的戰線應作為俄烏兩國談判起點。但俄國外長拉夫羅夫廿一日說，俄國不接受在當前戰線停戰。