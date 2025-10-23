俄軍續襲烏克蘭 澤倫斯基展開歐洲訪問行程尋支持

烏克蘭總統澤倫斯基今天稍早造訪挪威，這是他的歐洲訪問行程首站。俄羅斯軍隊持續襲擊烏國之際，澤倫斯基出訪目標在於鞏固各國對基輔當局的支持。

相關當局官員表示，俄羅斯發動的最新一波夜間攻擊，造成烏克蘭全國多個地方停電，還有7人喪命。

烏克蘭一位消息人士告訴法新社，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早前往奧斯陸與挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）進行會談，之後他還要訪問瑞典、布魯塞爾和倫敦。

澤倫斯基已經抵達瑞典，在南部城市林雪平（Linkoping）會晤瑞典總理克里斯特森（UlfKristersson），兩人於會面後的記者會上宣布，烏克蘭將向瑞典採購100至150架獅鷲戰機（Gripen）。

烏克蘭空軍指出，俄軍從昨天晚間至今天凌晨向烏國出動405架無人機並發射28枚飛彈，其中大部分已被攔截。