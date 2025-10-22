澤倫斯基訪瑞典 有意願購買百架獅鷲戰機

烏克蘭總統澤倫斯基今天訪問瑞典，在瑞典南部城市林雪平的紳寶公司與瑞典總理克里斯特森會面，兩國領袖在會面後的記者會上宣布烏克蘭將向瑞典購入100至150架最新型的E型獅鷲戰機（Jas Gripen E）。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問瑞典，克里斯特森（Ulf Kristersson）在林雪平市（Linkoping）接待，兩人針對烏克蘭戰爭及兩國防衛雙邊合作進行討論，會後澤倫斯基在瑞典總理與各部會部長陪同下，參觀瑞典航太巨頭紳寶公司（Saab）。紳寶公司是製造獅鷲戰機的國防工業大廠。

克里斯特森在記者會上表示，雖然瑞典國會中有許多不同政黨，但所有政黨對烏克蘭的支持是一致的。兩國已達成共識並簽署「合作意向書」（LOI），將深化兩國空中防禦合作。

克里斯特森表示，烏克蘭有意願向瑞典購買100至150架獅鷲戰機，這會讓兩國合作更加密切，也是一項空中防禦系統的重大出口案。

他說，瑞典自從戰爭爆發以來便積極提供烏克蘭支援，包括武器和訓練，瑞典在烏克蘭學習到許多戰爭知識，這個合作是10到15年的長期計畫，對瑞典國防產業、烏克蘭空防都有正面影響。

他表示，瑞典跟其他各國一起尋找可以長期支援烏克蘭的方案，讓烏克蘭有更強健的防禦力，以及重建烏克蘭的基礎建設，這對其他盟國也是有利的。

澤倫斯基表示，今天簽下的「合作意向書」是兩國展開的全新篇章，開啟了瑞典製戰機進入烏克蘭空防行列的可能性。他也為今天俄軍轟炸烏克蘭境內幼兒園的事件表示遺憾。

澤倫斯基表示，獅鷲戰機是世界上最好的戰鬥機之一，他認為有獅鷲戰機的加入，烏克蘭的空中防禦力會更升級，這會是阻止俄羅斯侵略的重要籌碼之一。

澤倫斯基也說，俄國很努力在減弱西方各國對烏克蘭的支援，特別是美國與歐盟部分國家都受到俄國影響，俄國希望各國以為俄羅斯正在勝利，他呼籲歐洲各國不要懼怕俄羅斯，要知道歐洲各國聯合起來比俄國還強大。

他對於達成和平協議比起9個月前更加樂觀，並認為由美國主導的和談朝對的方向前進。

明天瑞典與烏克蘭的兩國領袖，將會在比利時的布魯塞爾跟其他盟國領袖討論抵制俄羅斯的更多方案。

克里斯特森表示，烏克蘭何時可以開始購買獅鷲戰機，取決於烏克蘭的經濟狀況及基礎建設進度，此最新機型預估要在3年後才能開始向烏克蘭交貨，因此這是一項長期計畫。