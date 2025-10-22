俄稱仍在籌備普川會 烏控俄狂轟28枚飛彈、405架無人機襲烏

俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普亭召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。同日烏克蘭空軍表示，俄軍夜間以28枚飛彈及405架無人機攻擊烏國。

法新社報導，川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）8月在阿拉斯加舉行峰會，但未能替俄烏戰爭達成任何和平協議。上週川普宣布，計劃與普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行第2輪會談，但昨天川普又稱擱置相關計畫，說他不想開一場「浪費時間」的會議。

被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普亭總統。」

國營的塔斯社（TASS）則引述俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，峰會籌備工作仍在持續進行。但雷雅布可夫未進一步說明。

烏克蘭戰爭持續近4年，俄方拒絕停火，讓川普愈來愈不滿，而他至今也未能說服普亭放棄其強硬訴求。

路透社報導，與此同時，烏克蘭空軍表示，俄軍夜間對烏克蘭發動攻擊，朝能源基礎設施出動405架無人機，並發射28枚飛彈；烏方擊落16枚飛彈及333架無人機，其它飛彈則直接擊中目標。

另據美聯社報導，俄軍夜間的攻擊鎖定至少8座烏克蘭城市，造成至少6人死亡，包括基輔州（Kyiv）一間起火民宅內的一名母親及其2名年幼女兒。

當局表示，光是在基輔就有25人受傷，其中包括5名孩童。

烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）的市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，俄軍今天的無人機攻擊也擊中市區一間幼兒園，造成1死6傷，當中不包括孩童。