快訊

連假效應短多下車 台指期夜盤一度下跌153點

作家蔡璧名病逝 曾罹癌以中醫武術調養…生前給4叮嚀

中職／台灣大賽大延期 G4改26日、G5起27日依序開打

俄稱仍在籌備普川會 烏控俄狂轟28枚飛彈、405架無人機襲烏

中央社／ 莫斯科22日綜合外電報導
俄國總統普亭。 歐新社
俄國總統普亭。 歐新社

俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普亭召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。同日烏克蘭空軍表示，俄軍夜間以28枚飛彈及405架無人機攻擊烏國。

法新社報導，川普（Donald Trump）與普亭（Vladimir Putin）8月在阿拉斯加舉行峰會，但未能替俄烏戰爭達成任何和平協議。上週川普宣布，計劃與普亭在匈牙利首都布達佩斯舉行第2輪會談，但昨天川普又稱擱置相關計畫，說他不想開一場「浪費時間」的會議。

被問及川普的評論時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「沒人希望浪費時間，無論是川普總統還是普亭總統。」

國營的塔斯社（TASS）則引述俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的說法報導，峰會籌備工作仍在持續進行。但雷雅布可夫未進一步說明。

烏克蘭戰爭持續近4年，俄方拒絕停火，讓川普愈來愈不滿，而他至今也未能說服普亭放棄其強硬訴求。

路透社報導，與此同時，烏克蘭空軍表示，俄軍夜間對烏克蘭發動攻擊，朝能源基礎設施出動405架無人機，並發射28枚飛彈；烏方擊落16枚飛彈及333架無人機，其它飛彈則直接擊中目標。

另據美聯社報導，俄軍夜間的攻擊鎖定至少8座烏克蘭城市，造成至少6人死亡，包括基輔州（Kyiv）一間起火民宅內的一名母親及其2名年幼女兒。

當局表示，光是在基輔就有25人受傷，其中包括5名孩童。

烏克蘭第2大城哈爾科夫市（Kharkiv）的市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，俄軍今天的無人機攻擊也擊中市區一間幼兒園，造成1死6傷，當中不包括孩童。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 普亭 飛彈 美國 無人機

延伸閱讀

高市下周會晤川普 擬提議採購美國皮卡、黃豆和天然氣

是否談國防開支？日相高市早苗下周會川普 傳將提3大採購方案

俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

峰會擱置揭示川普策略：硬起來只是表面施壓

相關新聞

雙普匈牙利會談推遲 烏盟友能鬆口氣？分析指歐盟走上「危險鋼絲繩」

美國總統川普與俄羅斯總統普亭原本預期要舉行的會晤被推遲的消息，將讓烏克蘭的歐洲盟友鬆了一口氣。他們此前就對歐盟最親俄成員國將主辦歐洲安全未來會談的前景感到不安。

川普促以哈協議 為何俄烏停火卻一波三折？BBC分析籌碼多寡有別

美國總統川普促成加薩戰爭停火，在斡旋俄羅斯與烏克蘭止戰時卻是一波三折。BBC分析，川普在應對以色列總理及阿拉伯國家時，手...

白宮突爆「你媽選的」美俄峰會擱置 俄烏卻有望複製加薩進入博弈終局

雖然諾貝爾和平獎結果已經出爐，但川普（Donald Trump）的「斡旋工程」還在繼續，除了加薩停火艱難前進外，俄烏戰場也似乎進入博弈終局...

俄稱仍在籌備普川會 烏控俄狂轟28枚飛彈、405架無人機襲烏

俄羅斯今天表示，儘管美國總統川普宣布已擱置與俄國總統普亭召開峰會的計畫，俄方仍在為這場峰會做準備。同日烏克蘭空軍表示，俄...

俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

美國兩位官員和一名知情人士透露，俄羅斯上週末發給美方一份「非正式文件」，重申俄國先前提出與烏克蘭達成和平協議的條件，其中...

峰會擱置揭示川普策略：硬起來只是表面施壓

美國總統川普原本計畫在匈牙利布達佩斯與俄羅斯總統普亭會面，但白宮21日對外表示，目前並無安排此峰會的計畫。川普對普亭態度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。