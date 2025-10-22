雙普匈牙利會談推遲 烏盟友能鬆口氣？分析指歐盟走上「危險鋼絲繩」

（德國之聲中文網）美國總統川普與俄羅斯總統普亭原本預期要舉行的會晤被推遲的消息，將讓烏克蘭的歐洲盟友鬆了一口氣。他們此前就對歐盟最親俄成員國將主辦歐洲安全未來會談的前景感到不安。

本周晚些時候在布魯塞爾和倫敦舉行的重要峰會可能會考驗歐洲的執行能力，因為歐洲正試圖為基輔爭取新的財政支持，並說服川普對莫斯科施加更多壓力。

烏克蘭、英國、德國、法國、意大利、波蘭、芬蘭、丹麥、西班牙、瑞典以及歐盟高級官員的領導人周二（10月21日）在一份聲明中寫道：「俄羅斯的拖延戰術一次又一次地表明，烏克蘭是唯一認真對待和平的一方。我們都看到，普亭繼續選擇暴力和破壞。」

這些領導人表示：「我們必須加大對俄羅斯經濟及其國防工業的壓力，直到普亭准備好實現和平。我們正在制定措施，充分利用俄羅斯已凍結的主權資產，以便烏克蘭獲得所需的資源。」

歐洲沒有戰犯的容身之地

歐盟國家經常堅稱，歐洲必須在烏克蘭未來談判中佔有一席之地，但可以肯定的是，他們並不指望這張談判桌會在布達佩斯。

畢竟，如果這次會晤得以進行，這將是普亭自全面入侵烏克蘭以來首次踏上歐盟的領土，同時也是國際刑事法院以涉嫌戰爭罪起訴他以來的首次。

立陶宛外長凱斯圖蒂斯．布德裡斯（Kestutis Budrys）周一的時候在盧森堡表示：「普亭在歐洲的唯一容身之地就是海牙－－在法庭。而不是在我們任何一個國家的首都。歐洲沒有戰爭罪犯的容身之地。」

愛爾蘭外交部長西蒙．哈裡斯（Simon Harris）表示，計劃中的會晤地點「具有挑釁性」，但他強調，歡迎各方為和平做出的努力。而法國外交部長則表示，普亭出現在歐盟領土上「只有在促成立即無條件停火的情況下才有意義」。

然而匈牙利總理奧班則表示，匈牙利是歐洲「唯一合適」就烏克蘭未來進行談判的地方，理由是匈牙利堅持「和平」立場。

然而，布達佩斯慣於拖延和淡化歐盟對俄羅斯的制裁，並抨擊歐盟對烏克蘭的支持，這導致政治學家萊因哈德．海尼施（Reinhard Heinisch）對匈牙利的立場得出了不同的結論。他在接受德國之聲采訪時說：「歐盟的許多人都認為奧班是俄羅斯利益的某種特洛伊木馬。」

普亭會在歐盟領土上被逮捕嗎？

根據國際法，如果普亭踏上匈牙利的領土，匈牙利在技術上仍有義務將其逮捕。盡管布達佩斯已於6月宣布退出國際刑事法院，但這些規則在字面上仍然適用。

阿姆斯特丹大學國際刑法講師馬蒂亞斯．霍爾沃特（Mathias Holvoet）告訴德國之聲：「各國在退出後一年內仍有義務，包括逮捕已被發出逮捕令的個人。」

但事實上，匈牙利今年已經違反了國際刑事法院的規定，該國無視逮捕令接待了以色列總理內唐亞胡。

「如果某些國家不履行這些義務，實際上不會產生任何後果。」霍爾沃特解釋說。川普政府對國際刑事法院的敵意，包括對法官的制裁，也限制了該法院開展工作的能力。

普亭能飛越歐盟領空嗎？

盡管歐盟對普亭本人的制裁並不包括禁止其前往歐盟，但歐盟已於2022年禁止俄羅斯飛機進入其領空。

這意味著，如果布達佩斯的談判繼續進行，普亭的飛機需要獲得特殊許可才能飛越歐盟國家。歐盟委員會發言人上周表示：「此類豁免必須由各成員國單獨頒發。」

匈牙利是內陸國家，與歐盟成員國羅馬尼亞、斯洛伐克、奧地利、斯洛文尼亞和克羅地亞接壤。羅馬尼亞表示，它尚未收到莫斯科的任何領空進入請求，鄰國保加利亞也沒有收到，但據報導，保加利亞外交部長表示，該國願意允許普亭飛越其領空。

匈牙利南部的鄰國塞爾維亞也可能是一個重要的門戶，因為它不是歐盟成員國，並且拒絕遵守歐盟對俄羅斯的制裁。匈牙利總理奧班周二歡迎塞爾維亞總統武契奇訪問布達佩斯，並表示很高興有機會與「戰略伙伴」重新建立聯系。

為了討好川普而忍氣吞聲？

無論匈牙利是否繼續成為焦點，歐盟如今都發現自己再次走上了一條熟悉的鋼絲繩：努力讓一位有時傾向於站在俄羅斯一邊的美國總統，繼續支持烏克蘭以及歐盟未來的安全。

歐洲的許多烏克蘭盟友已經為維持與川普普的友好關系付出了巨大的政治代價：從接受一項被認為極不平衡的貿易協定，到承諾將國防開支提高到GDP的5%。

歐盟各國部長熱衷於強調，未來會談的內容比會談地點更重要。

「布達佩斯只是一個地點，」丹麥外交部長拉爾斯．勒克．拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周一表示，「這是美國總統想與俄羅斯總統會晤時做出的決定。我除了強調我們堅定支持烏克蘭之外，對其它的都無能為力。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】