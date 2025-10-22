聽新聞
0:00 / 0:00
俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯
美國兩位官員和一名知情人士透露，俄羅斯上週末發給美方一份「非正式文件」，重申俄國先前提出與烏克蘭達成和平協議的條件，其中包括控制整個烏國頓巴斯地區。
路透社報導，其中一位美方官員表示，該文件重申俄國的要求，亦即掌控整個烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）。這項立場實際上有悖於美國總統川普（Donald Trump）認為俄烏戰爭前線應凍結在目前位置的看法。
美方官員還指出，俄羅斯也重申先前立場，即是任何和平協議都不應該讓北大西洋公約組織（NATO）軍隊部署到烏克蘭。
這份非正式文件的消息傳出之際，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在匈牙利首都布達佩斯的會面則似乎面臨更多不確定性。
川普數天前宣布兩週內將於布達佩斯與普亭會晤。當時他說道，已經跟普亭進行一次富有成效、旨在結束俄烏戰爭的通話。
烏方高層官員向法新社聲稱，川普17日在華府與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會談時，施壓要求他放棄烏國東部頓巴斯地區，作為換取和平的條件。
白宮官員昨天表示，儘管先前宣布擬在布達佩斯會晤，但川普短期內沒有跟普亭會面的計畫。
記者問及為何取消與普亭的會面時，川普於白宮橢圓形辦公室說：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」
另外，彭博（Bloomberg News）稍早報導，歐洲多個國家正在跟烏克蘭合作制定一項12點提案，以促使俄羅斯沿著當前戰線停火。
報導引述知情人士指出，這項提案的執行將由川普所領導和平委員會負責監督。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言