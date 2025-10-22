俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

美國兩位官員和一名知情人士透露，俄羅斯上週末發給美方一份「非正式文件」，重申俄國先前提出與烏克蘭達成和平協議的條件，其中包括控制整個烏國頓巴斯地區。

路透社報導，其中一位美方官員表示，該文件重申俄國的要求，亦即掌控整個烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）。這項立場實際上有悖於美國總統川普（Donald Trump）認為俄烏戰爭前線應凍結在目前位置的看法。

美方官員還指出，俄羅斯也重申先前立場，即是任何和平協議都不應該讓北大西洋公約組織（NATO）軍隊部署到烏克蘭。

這份非正式文件的消息傳出之際，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在匈牙利首都布達佩斯的會面則似乎面臨更多不確定性。

川普數天前宣布兩週內將於布達佩斯與普亭會晤。當時他說道，已經跟普亭進行一次富有成效、旨在結束俄烏戰爭的通話。

烏方高層官員向法新社聲稱，川普17日在華府與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會談時，施壓要求他放棄烏國東部頓巴斯地區，作為換取和平的條件。

白宮官員昨天表示，儘管先前宣布擬在布達佩斯會晤，但川普短期內沒有跟普亭會面的計畫。

記者問及為何取消與普亭的會面時，川普於白宮橢圓形辦公室說：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」

另外，彭博（Bloomberg News）稍早報導，歐洲多個國家正在跟烏克蘭合作制定一項12點提案，以促使俄羅斯沿著當前戰線停火。

報導引述知情人士指出，這項提案的執行將由川普所領導和平委員會負責監督。