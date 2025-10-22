快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

聽新聞
0:00 / 0:00

俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

中央社／ 華盛頓/法蘭克福22日綜合外電報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）預計在匈牙利首都布達佩斯的會面似乎面臨更多不確定性。 路透社
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）預計在匈牙利首都布達佩斯的會面似乎面臨更多不確定性。 路透社

美國兩位官員和一名知情人士透露，俄羅斯上週末發給美方一份「非正式文件」，重申俄國先前提出與烏克蘭達成和平協議的條件，其中包括控制整個烏國頓巴斯地區。

路透社報導，其中一位美方官員表示，該文件重申俄國的要求，亦即掌控整個烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）。這項立場實際上有悖於美國總統川普（Donald Trump）認為俄烏戰爭前線應凍結在目前位置的看法。

美方官員還指出，俄羅斯也重申先前立場，即是任何和平協議都不應該讓北大西洋公約組織（NATO）軍隊部署到烏克蘭。

這份非正式文件的消息傳出之際，川普與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）預計在匈牙利首都布達佩斯的會面則似乎面臨更多不確定性。

川普數天前宣布兩週內將於布達佩斯與普亭會晤。當時他說道，已經跟普亭進行一次富有成效、旨在結束俄烏戰爭的通話。

烏方高層官員向法新社聲稱，川普17日在華府與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行會談時，施壓要求他放棄烏國東部頓巴斯地區，作為換取和平的條件。

白宮官員昨天表示，儘管先前宣布擬在布達佩斯會晤，但川普短期內沒有跟普亭會面的計畫。

記者問及為何取消與普亭的會面時，川普於白宮橢圓形辦公室說：「我不想開一場浪費時間的會，我不想浪費時間，所以我會再觀察情勢發展。」

另外，彭博（Bloomberg News）稍早報導，歐洲多個國家正在跟烏克蘭合作制定一項12點提案，以促使俄羅斯沿著當前戰線停火。

報導引述知情人士指出，這項提案的執行將由川普所領導和平委員會負責監督。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 川普 匈牙利 澤倫斯基 普亭

延伸閱讀

【重磅快評】從不支持台獨改稱反對台獨？川普或已在慎重思考

峰會擱置揭示川普策略：硬起來只是表面施壓

遭爆自稱有納粹傾向 川普提名特別辦主任人選退出

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

相關新聞

俄重申和平條件！外媒揭「非正式文件」內容 要掌控烏克蘭頓巴斯

美國兩位官員和一名知情人士透露，俄羅斯上週末發給美方一份「非正式文件」，重申俄國先前提出與烏克蘭達成和平協議的條件，其中...

峰會擱置揭示川普策略：硬起來只是表面施壓

美國總統川普原本計畫在匈牙利布達佩斯與俄羅斯總統普亭會面，但白宮21日對外表示，目前並無安排此峰會的計畫。川普對普亭態度...

【即時短評】布達佩斯夢碎：凍結烏克蘭戰線無共識 雙普會緊急喊停

美國總統川普與俄羅斯總統普亭原定的布達佩斯峰會計畫突然擱置，這一轉折不僅凸顯了俄烏戰爭談判的僵局，也反映出美俄關係的複雜...

與普亭布達佩斯峰會告吹？川普：不想開沒意義的會談

美國總統川普日前宣布，預計與俄羅斯總統普亭在匈牙利布達佩斯見面，但有白宮官員21日透露，川普「近期」沒有與普亭見面的計畫...

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；川普21日也說，他不希望...

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

美國總統川普日前宣布預計與俄羅斯總統普亭見面，不過白宮21日表示，川普近期沒有與普亭見面的計畫；俄國外交部長拉夫羅夫（S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。